Janowski nie zwalnia. Nowa lokalizacja w kalendarzu SGP!

i została nowym liderem rozgrywek. To już 8. komplet punktów Janowskiego i co ciekawe, za każdym razem, gdy taki notował, zdobywał właśnie 14+1 pkt. Po pierwszej rewanżowej serii meczów w klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi „Magic” nadal jest drugi, ale jego średnia w tym sezonie jest gorsza od statystyk mistrza świata, Bartosza Zmarzlika, zaledwie i 14 tysięcznych punktu!

Takie rzeczy nie zdarzają się często. W dwóch meczach przeciwko GKM Grudziądz Maciej Janowski ani razu nie dał się pokonać żadnemu z rywali! W rewanżu na wrocławskim Stadionie Olimpijskim zdobył 14 punktów i bonus, a jego Sparta rozgromiła „Gołębie” 66:27 i została nowym liderem rozgrywek. To już 8. komplet punktów Janowskiego i co ciekawe, za każdym razem, gdy taki notował, zdobywał właśnie 14+1 pkt. Po pierwszej rewanżowej serii meczów w klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi „Magic” nadal jest drugi, ale jego średnia w tym sezonie jest gorsza od statystyk mistrza świata, Bartosza Zmarzlika, zaledwie i 14 tysięcznych punktu!

Takie rzeczy nie zdarzają się często. W dwóch meczach przeciwko GKM Grudziądz Maciej Janowski ani razu nie dał się pokonać żadnemu z rywali! W rewanżu na wrocławskim Stadionie Olimpijskim zdobył 14 punktów i bonus, a jego Sparta rozgromiła „Gołębie” 66:27 i została nowym liderem rozgrywek. To już 8. komplet punktów Janowskiego i co ciekawe, za każdym razem, gdy taki notował, zdobywał właśnie 14+1 pkt. Po pierwszej rewanżowej serii meczów w klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi „Magic” nadal jest drugi, ale jego średnia w tym sezonie jest gorsza od statystyk mistrza świata, Bartosza Zmarzlika, zaledwie i 14 tysięcznych punktu!