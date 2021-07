Kierunkowy 71. Halo Wrocław? Tu Speedway Grand Prix!

Przed nami kolejne rundy Speedway Grand Prix. Tym razem najlepsi żużlowcy świata będą rywalizować na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, czyli… w domu Macieja Janowskiego. „Magic” jest dobrze wychowany, kulturalny i otwarty, ale nie zamierza być szczególnie gościnny. Tym bardziej, że po dwóch turniejach SGP prowadzi w klasyfikacji generalnej cyklu!

Liczby, statystyki i historia są po stronie Janowskiego. To we Wrocławiu „Magic” stawiał swoje pierwsze żużlowe kroki, zna ten tor, jak nikt inny w świecie i potrafi wykonywać na nim akcje, na które nie decydują się inni zawodnicy. No i są jeszcze trzy szczegóły. Na ten moment Janowski jest… najlepszym zawodnikiem wrocławskiej Sparty, najskuteczniejszym zawodnikiem PGE Ekstraligi i liderem klasyfikacji generalnej serii Speedway Grand Prix!

„Wszystko to faktycznie brzmi nieźle, ale nie miałoby znaczenia, gdybym nie utrzymał formy w najważniejszych tygodniach. Praga siadła mi mega, wywiozłem z dwóch pierwszych rund bardzo ważne punkty, które ogromnie doceniam. Przede mną kolejne arcyważne wyzwania. Dwa następne turnieje SGP są dla mnie oczywiście szczególne. Wiem, że na trybunach będzie rodzina, mnóstwo przyjaciół i znajomych. Zrobię, co tylko będzie w mojej mocy, by był to niezapomniany wieczór dla wszystkich” – zapowiada Maciej.

Przed rokiem Janowski dopiął swego w drugim wrocławskim turnieju . Po fenomenalnych zawodach, pierwszy raz wygrał imprezę SGP na swoim domowym torze. Przyznał potem, że było to dla niego bardzo mocne, emocjonalne przeżycie. Po zawodach w stolicy Dolnego Śląska otwierał klasyfikację generalną. Tym razem „Magic” zaprasza światową śmietankę speedwaya jako lider cyklu SGP . Tylko trzech zawodników w historii mistrzowskiej serii było w stanie wygrać turniej inauguracyjny i sięgnąć po złoto w tym samym roku – być może Janowski będzie w stanie powtórzyć wyczyn największych sław: Tony’ego Rickardssona, Nickiego Pedersena i Grega Hancocka?

„Jaki jest mój cel, wiedzą pewnie wszyscy, bo sam wielokrotnie i otwarcie o tym mówiłem. Nie myślę jednak o tym, co może się wydarzyć za kilka tygodni. Jestem na zupełnie innym etapie. Skupiam się wyłącznie na najbliższych zawodach, a w parku maszyn będę koncentrował się tylko na kolejnym wyścigu. Przede mną daleka i ciężka droga, a kluczowy może okazać się każdy krok. Na pewno się nie podpalam, nie zaczynam dnia od oglądania klasyfikacji generalnej itp. (śmiech). Wiem, na jakim etapie jest sezon i ile ciężkich startów jeszcze przede mną. Zamierzam jednak zrobić wszystko, by utrzymać się na szczycie do końca” – deklaruje Janowski.

Maciej Janowski © Odra Studio

Janowski wielokrotnie podkreślał w wywiadach swoje przywiązanie do rodzinnego miasta. Wrocław zajmuje w jego sercu szczególne miejsce. Sentyment jest tak duży, że od lat „Magic” startuje w cyklu Speedway Grand Prix z numerem 71, czyli… kierunkowym nr telefonu do Wrocławia! Lider serii będzie mógł liczyć na głośny doping swoich fanów, bo Olimpijski ma być wypełniony do ostatniego miejsca.

Po dwóch praskich rundach SGP Janowski wyprzedza dwóch Rosjan, Emila Sajfutdinowa i Artema Łagutę, o 6 punktów. 6. miejsce w klasyfikacji generalnej, ze stratą 15 pkt do wrocławianina, zajmuje broniący tytułu mistrzowskiego Bartosz Zmarzlik. Trzeci z reprezentantów Polski, Krzysztof Kasprzak, jest na razie 15. w cyklu. Oba turnieje we Wrocławiu (w piątek i sobotę) rozpoczną się o godz. 19:00. Będzie można je obejrzeć na żywo w Canal+ Sport 2 i Canal+ Online.