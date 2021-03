Tak brzmi Afryka! Posłuchaj gorącego mixu od Splendid Sound

„To nasze subiektywne podsumowanie tego, co najlepsze we współczesnej muzyce popularnej w Afryce 2020 roku (plus jeden kawałek z 2019). Znajdziecie tu przekrój najciekawszych rzeczy, które ukazały się w Nigerii, Ghanie, Tanzanii czy Kenii” – piszą o mixtapie jego autorzy. To najlepsza okazja, by lepiej poznać brzmienia, którymi nie tylko tętni Afryka, ale które zdobywają coraz większe uznanie w innych zakątkach świata. Jak mówi ekipa Splendid Sound, „afrobeats już nie pukają do drzwi mainstreamu, ale zaczyna się tam coraz bardziej urządzać”. Poznajmy więc je lepiej.

„To nasze subiektywne podsumowanie tego, co najlepsze we współczesnej muzyce popularnej w Afryce 2020 roku (plus jeden kawałek z 2019). Znajdziecie tu przekrój najciekawszych rzeczy, które ukazały się w Nigerii, Ghanie, Tanzanii czy Kenii” – piszą o mixtapie jego autorzy. To najlepsza okazja, by lepiej poznać brzmienia, którymi nie tylko tętni Afryka, ale które zdobywają coraz większe uznanie w innych zakątkach świata. Jak mówi ekipa Splendid Sound, „afrobeats już nie pukają do drzwi mainstreamu, ale zaczyna się tam coraz bardziej urządzać”. Poznajmy więc je lepiej.

„To nasze subiektywne podsumowanie tego, co najlepsze we współczesnej muzyce popularnej w Afryce 2020 roku (plus jeden kawałek z 2019). Znajdziecie tu przekrój najciekawszych rzeczy, które ukazały się w Nigerii, Ghanie, Tanzanii czy Kenii” – piszą o mixtapie jego autorzy. To najlepsza okazja, by lepiej poznać brzmienia, którymi nie tylko tętni Afryka, ale które zdobywają coraz większe uznanie w innych zakątkach świata. Jak mówi ekipa Splendid Sound, „afrobeats już nie pukają do drzwi mainstreamu, ale zaczyna się tam coraz bardziej urządzać”. Poznajmy więc je lepiej.

i dancehallu na świecie. Sean Paul wydał akurat „Dutty Rock” i leciał w każdej możliwej muzycznej telewizji, Gentleman wypuścił „Journey to Jah”, a Seeed „Music Monks”, przez co Niemcy – a za nimi cała Europa – trochę oszaleli na punkcie tych gatunków. W Polsce otworzyły się za chwilę granice i rzesze ludzi ruszyły na Wyspy Brytyjskie, gdzie bardzo łatwo było o bliższy kontakt z kulturą i sztuką tzw. West Indies. Niestety, szczególnie w Polsce, ciężko gra się muzykę zakorzenioną w konkretnym kontekście kulturowym. Przy pierwszej fali popularności liczył się bardziej skoczny rytm, zabawa; pokutował trochę stereotyp radosnej wyspy, uśmiechniętego Rastamana i wszechobecnego jointa. Jednak, jeśli zagłębić w to bardziej, to rzeczywistość okazuje się dużo ciemniejsza, przez co mniej atrakcyjna. Dlatego kiedy początkowa popularność opadła, bardzo ciężko było nam przedrzeć się do ludzi spoza bańki słuchaczy dancehallu. I celowo mówię tylko o dancehallu – większość „fanów” reggae gardzi dancehallem i kompletnie nie akceptuje faktu, że jest to brzmienie Jamajki od początku lat 80.

i z tym się kojarzy. Dla większości ludzi z tego środowiska ciężko zaakceptować współczesne popowe brzmienie dancehallu czy wartości z nim kojarzone, podczas gdy dla tzw. „szarego słuchacza” będzie to niosło skojarzenia z garażem, banalnymi tekstami i nudnym rytmem. Trzecim powodem moim zdaniem, i to może być trochę kontrowersyjne, jest postępująca profesjonalizacja osób zajmujących się graniem tej muzyki na co dzień. W odróżnieniu do moich początkowych imprez, gdzie leciały wszystkie odcienie muzyki jamajskiej (czy nawet karaibskiej, bo od soca też nikt nie stronił), teraz każda ekipa porusza się w swojej niszy, zawężając jeszcze mocniej grupę odbiorców.