Zimowy poradnik: Wybierz idealny splitboard i rozpocznij nową przygodę!

Splitboarding to jeden ze sportów, w których sprzęt ma naprawdę spore znaczenie. Bez odpowiednio dobranej deski, wygodnych butów i kilku kluczowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, nie powinno się w ogóle wychodzić w góry. Jednak, jeśli poświęcisz trochę czasu, na zdobycie niezbędnej wiedzy i skompletowanie odpowiedniego sprzętu, trasy i szlaki, które do tej pory, zarezerwowane były tylko dla skitourowców, staną przed Tobą otworem. Zdobywanie szczytów i zjeżdżanie z nich w metrowym puchu, to niesamowite przeżycie, ale też wielka odpowiedzialność. Świadomość własnych umiejętności i poszanowanie potęgi gór, to coś, co powinien wykształcić w sobie każdy nowy fan backcountry.

Jednym z najprostszych sposobów na wypracowanie odpowiednich nawyków jest udział w szkoleniu lawinowym. Takie zajęcia każdej zimy organizowane są w najróżniejszych miejscach w Polsce i na świecie. Nauczysz się na nim wszystkiego - od poprawnej techniki podchodzenia i zjeżdżania do obsługi tak zwanego lawinowego ABC. Koszt szkolenia (weekendowe - podstawowe) to zazwyczaj około 300-400 zł. Kilka stówek, za naukę bezpiecznego poruszania się w wysokich partiach gór - chyba nie ma dramatu, co?

Na szkoleniu dowiesz się jak poprawnie używać całego sprzętu, a poniżej znajdziesz dokładną listę pełnego splitobardowego ekwipunku. Wyciągaj notatnik - zaczynamy!

Splitboard

Z wyborem splitboardu, jest trochę tak jak z wyborem snowboardu . Zakup trzeba rozpocząć od analizy swoich parametrów - wagi, umiejętności, stylu jazdy oraz terenu, po którym planujesz jeździć. Planujesz kręcić trójki na śnieżnych zaspach, a podchodzenie traktować jako element treningu? A może marzy Ci się niezwykła powderowa wyprawa do Japonii i znikanie pod metrowymi warstwami świeżego puchu? Zastanów się dobrze, bo splitboard to konkretna inwestycja, a nowa deska posłuży Ci prawdopodobnie przez kilka kolejnych sezonów. Wybraliśmy kilka "typowych" zastosowań dla takiego sprzętu. Masz już swój typ?

Konkretne loty w puchowych zaspach

Jeśli Twoja splitboardingowa przygoda ma służyć przede wszystkim odblokowywaniu nowych trików, na wielkich naturalnych hopach, powstałych ze świeżego puchu, a samo podchodzenie nie sprawia Ci wiele frajdy, to dobrym pomysłem będzie zwrócenie się w stronę krótszej deski z camberem. Taki profil umożliwi płynne i dynamiczne manewrowanie, a wcześnie rozpoczynający się rocker na nosie i tailu sprawi, że lądowanie w głębokim puchu będzie tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. Przykłady? Prior BC Splitboard i Burton Family Tree Hometown Hero Splitboard dla mężczyzn, a dla kobiet Arbor Swoon Splitboard .

Surfing w głębokim puchu

Polowanie na idealny powder z Travisem Ricem

W przypadku osób, którym największą frajdę sprawia "surfing" w głębokim puchu, najlepszym rozwiązaniem będzie większa, dłuższa deska kierunkowa z konkretnym rockerem. Taki profil ułatwia płynne zapadanie i wynurzanie się z głębokiego śniegu. Przy takich deskach często stosuje się również rozwiązanie typu taper - nose jest nieco szerszy od taila, przez co przód deski łatwiej skierować "w górę". Ma to kluczowe znaczenie, szczególnie w naprawdę głębokim śniegu. Przykłady: Jones Mind Expander Splitboard , Arbor Coda Split Rocker Splitboard (dla mężczyzn) i Nitro Squash Splitboard (dla kobiet).

Wszystkiego po trochu

Po co ograniczać się do jednej dyscypliny, skoro można mieć wszystko? Jak się pewnie domyślasz, to nie do końca tak działa. Są jednak deski, które świetnie sprawdzają się zarówno przy powietrznych manewrach, jak i puchowym surfingu. Stanowią pewnego rodzaju połączenie dwóch typów, które omówiliśmy powyżej. Camber cofnięty pod tylną nogę zapewnia maksymalną kontrolę, a wcześnie rozpoczynający się rocker zapewnia komfort przy śnieżnym surfingu i lądowaniach w głębokim puchu. Przykłady takich desek to: Kindred Cumberland Gap Splitboard i Salomon Speedway Splitboard oraz Jones Hovercraft Splitboard typowo dla kobiet.

Wiązania

Spark R&D © Spark R&D

Wybór deski to prawdopodobnie jedna z najłatwiejszych części całego "procesu zbrojeniowego". Kolejnym krokiem jest wybranie wiązań. Na rynku pojawia się coraz więcej firm produkujących sprzęt tego typu, jednak prym od samego początku wiodą Spark R&D i Karakoram . Obie marki proponują zupełnie różne systemy mocowania, które umożliwiają zarówno wygodne podchodzenie w trybie "tour" i zjeżdżanie w trybie "ride". Jeśli masz możliwość, to po prostu przetestuj oba wiązania i wybierz takie, które bardziej Ci odpowiada. Różnice między tymi dwoma systemami są naprawdę subtelne, a większość riderów, przy wyborze kieruje się po prostu własnymi upodobaniami.

Buty

Thirtytwo Jones MTB © thirtytwo.com

Zakup odpowiednich butów to również nie lada wyzwanie. Zastanów się, czy do Twojego stylu jazdy, rzeczywiście potrzebujesz typowo splitboardowych butów. Większość górskich powderowych wypraw z ziomkami, bez problemu uda Ci się zaliczyć w zwykłych butach snowboardowych. Jeśli jednak planujesz konkretne, długie, wysokogórskie wyprawy, ze stromymi podejściami i elementami wspinaczki po lodzie lub kamieniach, powinieneś się zastanowić nad splitboardowymi butami wyposażonymi w najnowszą technologię.

Foki

Fredi Kalbermatten beim Setup seines Splitboards in Hakuba © Scott Serfas

Foki są istotnym elementem każdego zestawu splitboardowego. Są to paski materiału, które przyklejają się do ślizgu splitboardu, umożliwiając tym samym bezpieczne i wygodne podejście. Po dotarciu na szczyt po prostu odkleja się je od ślizgów, składa na pół lub przykleja na specjalną folię, spina deskę w całość i rozpoczyna prawdziwą zabawę!

Wybierając odpowiednie foki trzeba się skupić na kilku elementach takich jak długość, szerokość czy materiał. Wiele firm zajmujących się produkcją sprzętu do splitboardingu przygotowuje pasy materiału dedykowane do swoich desek. Jeśli jednak kupujesz każdy element wyposażenia osobno, upewnij się, że wszystkie wyżej wymienione parametry fok pasują do Twojej deski. (na stronach ze sprzętem snowboardowym, często da się znaleźć informacje o fokach dedykowanym do danej deski)

Lawinowe ABC

T4 AVALANCHE RESCUE PACKAGE © Backcountry Access