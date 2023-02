Czy sport pomaga na studiach?

Wyjeżdżając na studia do innego miasta, lub nawet wybierając uczelnię w tym samym mieście, trafiasz w zupełnie nowe środowisko. Poznajesz nowych ludzi i otoczenie. Jeśli w liceum zdarzyło ci się należeć do jakiegoś klubu sportowego, na pewno masz stamtąd masę znajomych. Na studiach działa to tak samo. Zapisując się do jednej z sekcji sportowych AZS-u na uczelni,

, szybko poznajesz ludzi o takich samych zainteresowaniach. Późniejsze imprezy, wspólne wyjazdy to jest właśnie to, co ze studiów zapamiętasz lepiej niż dajmy na to podstawy krystalografii rentgenowskiej, czy gramatykę języka łacińskiego.