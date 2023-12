Polacy przejmują SuperEnduro! Dosłownie!

. Cykl Mistrzostw Świata FIM SuperEnduro ma nowego promotora. Zdaniem światowych działaczy, cykl potrzebuje zastrzyku nowej energii, świeżego spojrzenia i wdrożenia kilku elementów, które pozwolą mu wejść na wyższy poziom organizacyjno-sportowy. Od kolejnego sezonu będzie za to odpowiadać polska agencja Sport UP, której przewodzi Tomasz Gagat!

„Ogromnie się cieszę! Uwielbiam SuperEnduro, jestem przy tej dyscyplinie od wielu lat. Jakiś czas temu zrozumiałem, że ten cykl potrzebuje zmian. Przygotowywaliśmy się do tego kroku od lat. Myślę, że stworzyliśmy rozsądny plan i realną wizję jego realizacji. Ten krok, to dla nas wielka radość, ale także odpowiedzialność. Od nas zależeć będzie, w którym kierunku pójdzie ten ultrawidowiskowy sport. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podejmowali tę decyzję. Wierzę, że na zaufanie prezydenta FIM, Jorge Viegasa, zasłużyliśmy swoją wieloletnią pracą” – mówi Tomasz Gagat, nowy promotor SuperEnduro.

„Ogromnie się cieszę! Uwielbiam SuperEnduro, jestem przy tej dyscyplinie od wielu lat. Jakiś czas temu zrozumiałem, że ten cykl potrzebuje zmian. Przygotowywaliśmy się do tego kroku od lat. Myślę, że stworzyliśmy rozsądny plan i realną wizję jego realizacji. Ten krok, to dla nas wielka radość, ale także odpowiedzialność. Od nas zależeć będzie, w którym kierunku pójdzie ten ultrawidowiskowy sport. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podejmowali tę decyzję. Wierzę, że na zaufanie prezydenta FIM, Jorge Viegasa, zasłużyliśmy swoją wieloletnią pracą” – mówi Tomasz Gagat, nowy promotor SuperEnduro.

„Ogromnie się cieszę! Uwielbiam SuperEnduro, jestem przy tej dyscyplinie od wielu lat. Jakiś czas temu zrozumiałem, że ten cykl potrzebuje zmian. Przygotowywaliśmy się do tego kroku od lat. Myślę, że stworzyliśmy rozsądny plan i realną wizję jego realizacji. Ten krok, to dla nas wielka radość, ale także odpowiedzialność. Od nas zależeć będzie, w którym kierunku pójdzie ten ultrawidowiskowy sport. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podejmowali tę decyzję. Wierzę, że na zaufanie prezydenta FIM, Jorge Viegasa, zasłużyliśmy swoją wieloletnią pracą” – mówi Tomasz Gagat, nowy promotor SuperEnduro.

© Sport UP

Przez lata promotorem serii była firma ABC prowadzona przez rodzinę Blanchardów. Ich model przestał się rozwijać i utknął w miejscu. Problemy ze skompletowaniem stawki zawodników o określonych umiejętnościach, powtarzalność lokalizacji, brak programu wspomagającego rozwój młodych zawodników i ograniczenie cyklu do Europy – to podstawowe zaniedbania Francuzów.

Przez lata promotorem serii była firma ABC prowadzona przez rodzinę Blanchardów. Ich model przestał się rozwijać i utknął w miejscu. Problemy ze skompletowaniem stawki zawodników o określonych umiejętnościach, powtarzalność lokalizacji, brak programu wspomagającego rozwój młodych zawodników i ograniczenie cyklu do Europy – to podstawowe zaniedbania Francuzów.

Przez lata promotorem serii była firma ABC prowadzona przez rodzinę Blanchardów. Ich model przestał się rozwijać i utknął w miejscu. Problemy ze skompletowaniem stawki zawodników o określonych umiejętnościach, powtarzalność lokalizacji, brak programu wspomagającego rozwój młodych zawodników i ograniczenie cyklu do Europy – to podstawowe zaniedbania Francuzów.

© Sport UP