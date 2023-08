Najlepsze pomysły na gry na plażę

Wakacje nad morzem wcale nie muszą oznaczać klasycznego plażingu, czyli leżenia na piasku i opalania się. Dla niektórych wydaje się to bardzo męczące i nudne. Odpowiedzią na to są sporty i gry plażowe, których spróbować może każdy.

W co grać na plaży?

Plaża to idealne miejsce do uprawiania sportów, od drużynowych po indywidualne. Zacznijmy od gier zespołowych. Przekonajmy się, dlaczego warto aktywnie spędzić czas z przyjaciółmi nad morzem!

Rzucanie okrągłym dyskiem może być wyzwaniem? Oczywiście! Frisbee wymaga szybkości i zręczności, ale to tutaj najważniejsza jest zabawa. Zasady gry dopasowujecie według własnych potrzeb. We frisbee można zagrać praktycznie wszędzie, ale to na plaży masz możliwość poćwiczenia wszystkich chwytów i padów na miękkiej powierzchni. Frisbee poleca nam spróbować Julia Wrzosińska, zawodniczka drużyny Alternatywny Klub Sportowy ZŁY Ultimate Frisbee (AKS ZŁY Ultimate Frisbee). "Większości plażowych wczasowiczów frisbee kojarzy się z rzucaniem dyskiem do siebie na stojąco i wyławianiem dysku z morza. Jednak jeśli spędzasz wakacje w grupie, to warto spróbować wariantu zaawansowanego - ultimate frisbee. Wystarczy narysować na plaży boisko z dwiema strefami punktowymi, podzielić się na dwie drużyny i podawać do biegających graczy, aż ktoś zdobędzie punkt w strefie. Najważniejsza zasada: z frisbee w rękach nie można biegać i trzeba oddać rzut w ciągu 10 sekund. Gwarantowane spektakularne obrony, rzucanie się po lecące frisbee, dużo biegania i trochę piasku w zębach. A może ktoś z was da radę rzucić hucka, czyli wysłać frisbee w lot przez całe boisko - wprost w ręce swojego zawodnika?"

Łatwych, wciągających gier na plażę jest całe mnóstwo. Poniżej takie, których zasady znacie, albo szybko znajdziecie w necie i łatwo jest się ich nauczyć. Można je uprawiać w różnej wielkości grupach. Ogranicza nas tylko wyobraźnia:

Berek - nie potrzeba żadnych akcesoriów

Zbijak - na piasku lub w wodzie

Wyścigi na torze przeszkód - na torze umieść ręcznik, przez który trzeba przeskoczyć, dalej wykop dół w piachu i zalej go wodą, a na końcu zrób nawrotkę o 180 stopni (ten ostatni element może być najzabawniejszym miejscem)

Limbo - jak nie znajdziecie patyka pod którym trzeba przejść, użyjcie ręcznika, sznurka lub sznurowadła

Flanki - oczywiście na mocktaile z Red Bullem

Szachy, bierki, chińczyk itp. - jeśli nie masz sprzętu, w każdym nadmorskim kurorcie kupisz go przed wejściem na plażę, albo szybko ściągniesz odpowiednią apkę na telefon. Jesteś w większym gronie? Rozegrajcie turniej!

Czy plaża może być boiskiem?

Jak najbardziej! Możesz rozegrać prawdziwy mecz, podczas gry w siatkówkę plażową i plażową piłkę nożną.

Czy wielu z Was również nie wyobraża sobie wakacji nad morzem bez partii siatkówki plażowej? Wcale nie musimy potrzebować boiska, a wystarczy nam piłka, aby zagrać towarzysko. Jednak teraz coraz łatwiej jest znaleźć gotowe boisko na plażach, z uwagi na jej popularność. Dlaczego warto?

"Przede wszystkim to zabawa i spędzanie aktywnie czasie na świeżym powietrzu, na plaży i w słońcu. Wakacje spędzasz ze znajomymi i rodziną, więc wtedy warto wziąć piłkę do siatkówki i wspólnie poodbijać, to też sprawi Wam frajdę. Sama aktywność jest przyjemna, ale też męcząca. Angażuje wiele mięśni więc oprócz przyjemności jest to naprawdę porządny wysiłek. Do tego siatkówka łączy ludzi. Zawsze na plaży można znaleźć kogoś to chętnie w plażówkę zagra" - opowiada Kasia Kociołek, reprezentantka Polski w siatkówce plażowej.

W piłkę nożną można zagrać nie tylko na boiskach i halach sportowych, ale również na plaży. Beach soccer, czyli piłka nożna plażowa to gra w całości zespołowa. Czego potrzebujesz? Oczywiście piłki, ale też dwóch zespołów. Z pewnością o zgranie kompletu drużyny nie będzie trudno na plaży. Z ciekawostek czym różni się m.in. od piłki nożnej tradycyjnej? Nie obowiązuje tutaj reguła spalonego, co prowadzi do większej ilości bramek i bardziej dynamicznej gry. Dlaczego warto zagrać? "Beach soccer to najbardziej efektowna i efektywna odmiana piłki nożnej. Efektowna, bo w trakcie meczu dochodzi do licznych przewrotek, które są kwintesencją tego sportu. Efektywna, bo w tej odmianie futbolu pada najwięcej strzałów - w trakcie meczu potrafi zostać oddanych nawet do stu strzałów! Sport ten kojarzy się z beztroskim i radosnym futbolem w gronie znajomych" - opowiada nam Bartek Stolarz z organizacji Polski Beach Soccer.

Łatwe sporty wodne nad morzem

Skimboarding, czyli wpadnij w poślizg na fali

Jeśli wcześniej nie słyszałeś/słyszałaś o skimboardingu, to pora to zmienić! Czego potrzebujesz? Na pewno deski do skimboardingu oraz pomocy instruktora, jeśli zaczynasz. Co nas czeka? Przed wejściem do wody, jesteśmy jeszcze na plaży. Gdy fala nadchodzi, rzucamy deskę, łapiemy falę i płyniemy na niej, a potem wracamy na piasek. Przy tym ważna jest technika „rzucania deski”, ale też wślizgnięcia się na nią.

Co ważne, przygodę ze skimboardingiem możesz kontynuować też w mieście. O czym mogli przekonać się ostatnio mieszkańcy Łodzi, w której były rozgrywane zawody skimboardowe, Red Bull Skim It.

Red Bull Skim It w Łodzi © Hubert Ciupiński

Plażobieganie dla każdego

Nie ma wątpliwości, że bieganie po plaży może przełamać rutynę biegową, jeśli na co dzień nie mieszkasz nad morzem. Bieganie po piasku jest bardziej wymagające i trudniejsze. Dlatego warto przed biegiem zrobić odpowiednią rozgrzewkę, ponieważ tutaj mięśnie pracują jeszcze bardziej intensywniej, ale też nie trudno jest o kontuzje. No i bieganie też może być sportem towarzyskim.

O korzyściach biegania na plaży opowiedział nam Bartek Olszewski, trener biegania, znany jako Warszawski Biegacz. Czy warto biegać po plaży? "Warto! Ale jak zawsze jest kilka ale. Bieganie po plaży świetnie angażuje nasze stopy, które podczas biegu w butach zwyczajnie się rozleniwiają. Do tego mocno pracuje staw skokowy i łydka. Co również jest zaletą jak chcemy wzmocnić te mięśnie. Natomiast jest to bardzo obciążające. Ktoś kto biega codziennie w butach po normalnym treningu po plaży będzie miał problem z chodzeniem. Dlatego podobnie jak z bieganiem boso po trawie, warto wplatać w trening takie jednostki na małej objętości i powoli. Świetnym pomysłem jest 10-15 minut spokojnego biegu (ewentualnie jakieś przebieżki) co drugi dzień. A jak będzie ok, a Wam się spodoba, można powoli wydłużać dystans".

Bieganie po piasku nie należy do najłatwiejszych, o czym przekonują się uczestnicy biegu Red Bull Quicksand. Przed biegaczami i biegaczkami stoi prawdziwe wyzwanie biegu na ponad 1,5 kilometra po piasku, ale z przeszkodami. Jest to prawdziwy sprawdzian dla ich wytrzymałości!

Red Bull Quicksand © Виктор Магдеев

Praktykuj jogę na plaży

O korzyściach jogi nie trzeba już wiele pisać. Praktyka jogi na plaży, to zupełnie inne doświadczenie niż w studio lub na siłowni. Jeśli wcześniej nie praktykowałaś/ praktykowałeś to zacznij od nagrań joginek/ joginów, które są dostępne w Internecie i dla początkujących. Wśród tych polecanych joginek jest również Ola Żelazo.

"Polecam wyjście latem na plażę, żeby pojogować. Można jogę połączyć z plażowaniem, wzmocnić oraz rozciągnąć ciało na ręczniku czy na leżaku. Wstań rano, umów się z innym pasjonatem/tką i wykonaj na plaży Powitania Słońca. Wschodzące słońce dodaje niesamowitej energii. Przekonaj się o tym! Piasek amortyzuje upadki, w związku z tym łatwiej jest się uczyć. Sama uwielbiam ćwiczyć na plaży. Możesz dołączyć do moich wakacyjnych treningów, które prowadzę online" - zachęca Ola.

Chodzenie na plażę wcale nie oznacza nudy. Najważniejsze to znaleźć aktywność, która ci się spodoba i możesz wspólnie z przyjaciółmi aktywnie spędzić czas!