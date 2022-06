Sprawdź, co wiesz o Tymku i Otsochodzi. Rozwiąż quiz i wygraj supernagrody

Młody Jan, „Nowy kolor” to on. Współtwórca także hiphopowej grupy OIO, w której udziela się obok Young Igiego i Okiego. „Gadają, że dobry chłopak, gadają, że dobry ziomal” – jak sam rapuje w przebojowym „Nie, nie”, ale ile naprawdę wiesz o nim? Quiz z wiedzy o

The Warm Up:

The Warm Up: Każdy z wykonawców gra po trzy swoje utwory.

The Warm Up: Każdy z wykonawców gra po trzy swoje utwory.