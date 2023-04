Sprinty F1 w sezonie 2023 – co trzeba o nich wiedzieć?

, organizatorzy w ostatniej chwili zdecydowali się zmienić przepisy dotyczące sprintów. W tym roku zawodnicy F1 wystartują w sumie w sześciu sprintach, a do pakietu czeka ich jeszcze nowy format kwalifikacji.

Sprinty w F1 nadal odbywać się będą na 1/3 dystansu głównego, niedzielnego wyścigu. Zawodnicy będą mieli tym samym do pokonania około 100 kilometrów. Jednocześnie wyniki wyścigu sprinterskiego NIE BĘDĄ decydowały o ustawieniu do niedzielnej rywalizacji!

Sprinty w F1 nadal odbywać się będą na 1/3 dystansu głównego, niedzielnego wyścigu. Zawodnicy będą mieli tym samym do pokonania około 100 kilometrów. Jednocześnie wyniki wyścigu sprinterskiego NIE BĘDĄ decydowały o ustawieniu do niedzielnej rywalizacji!

Sprinty w F1 nadal odbywać się będą na 1/3 dystansu głównego, niedzielnego wyścigu. Zawodnicy będą mieli tym samym do pokonania około 100 kilometrów. Jednocześnie wyniki wyścigu sprinterskiego NIE BĘDĄ decydowały o ustawieniu do niedzielnej rywalizacji!

Pierwszy wyścig sprinterski F1 sezonu 2023 odbędzie się już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Azerbejdżanu. Nie ma zatem lepszej okazji ku temu, by dokładnie wyjaśnić nowe zasady sprintów w Formule 1.

Pierwszy wyścig sprinterski F1 sezonu 2023 odbędzie się już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Azerbejdżanu. Nie ma zatem lepszej okazji ku temu, by dokładnie wyjaśnić nowe zasady sprintów w Formule 1.

Pierwszy wyścig sprinterski F1 sezonu 2023 odbędzie się już w najbliższy weekend podczas Grand Prix Azerbejdżanu. Nie ma zatem lepszej okazji ku temu, by dokładnie wyjaśnić nowe zasady sprintów w Formule 1.

– to dwa razy więcej, niż w sezonach 2021 i 2022, gdy kierowcy brali udział w trzech sprintach w jednym roku

Sześć wyścigów sprinterskich – to dwa razy więcej, niż w sezonach 2021 i 2022, gdy kierowcy brali udział w trzech sprintach w jednym roku

Sześć wyścigów sprinterskich – to dwa razy więcej, niż w sezonach 2021 i 2022, gdy kierowcy brali udział w trzech sprintach w jednym roku

– zamiast dwóch sesji treningowych, podczas weekendów sprinterskich w 2023 kierowcy do dyspozycji dostaną tylko jeden trening.

Tylko jedna sesja treningowa – zamiast dwóch sesji treningowych, podczas weekendów sprinterskich w 2023 kierowcy do dyspozycji dostaną tylko jeden trening.

Tylko jedna sesja treningowa – zamiast dwóch sesji treningowych, podczas weekendów sprinterskich w 2023 kierowcy do dyspozycji dostaną tylko jeden trening.

– kierowcy w piątek startować będą w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu, a w sobotę odbędą się kwalifikacje typowo do sprintu

Dwie sesje kwalifikacyjne – kierowcy w piątek startować będą w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu, a w sobotę odbędą się kwalifikacje typowo do sprintu

Dwie sesje kwalifikacyjne – kierowcy w piątek startować będą w kwalifikacjach do niedzielnego wyścigu, a w sobotę odbędą się kwalifikacje typowo do sprintu

trening wolny nadal będzie miał ten sam charakter, jak w poprzednich latach. Po tej sesji odbędą się kwalifikacje, które zadecydują o ustawieniu do niedzielnego wyścigu. Tak jak dotychczas, po Q1 odpadnie pięciu kierowców, a po Q2 – kolejnych pięciu. Tym samym w 12-minutowej sesji Q3 wciąż startować będzie najszybsza dziesiątka.

Piątkowy trening wolny nadal będzie miał ten sam charakter, jak w poprzednich latach. Po tej sesji odbędą się kwalifikacje, które zadecydują o ustawieniu do niedzielnego wyścigu. Tak jak dotychczas, po Q1 odpadnie pięciu kierowców, a po Q2 – kolejnych pięciu. Tym samym w 12-minutowej sesji Q3 wciąż startować będzie najszybsza dziesiątka.

Piątkowy trening wolny nadal będzie miał ten sam charakter, jak w poprzednich latach. Po tej sesji odbędą się kwalifikacje, które zadecydują o ustawieniu do niedzielnego wyścigu. Tak jak dotychczas, po Q1 odpadnie pięciu kierowców, a po Q2 – kolejnych pięciu. Tym samym w 12-minutowej sesji Q3 wciąż startować będzie najszybsza dziesiątka.

Kompletnie zmieniono z kolei sobotni rozkład jazd. Rano odbędzie się tzw. "sprint shootout", czyli nic innego, jak kwalifikacje do sprintu. Podobnie jak główna sesja kwalifikacyjna, także i ta sobotnia podzielona będzie na trzy części. SQ1 (sprint qualifying 1) trwać będzie jednak 12 minut i po tej sesji odpadnie pięciu zawodników. Kolejnych pięciu pożegna się z dalszą rywalizacją po 10-minutowej SQ2. Trzeci segment sprinterskich kwalifikacji (SQ3) trwać będzie 8 minut. Po południu odbywać się będzie wyścig sprinterskich.

Kompletnie zmieniono z kolei sobotni rozkład jazd. Rano odbędzie się tzw. "sprint shootout", czyli nic innego, jak kwalifikacje do sprintu. Podobnie jak główna sesja kwalifikacyjna, także i ta sobotnia podzielona będzie na trzy części. SQ1 (sprint qualifying 1) trwać będzie jednak 12 minut i po tej sesji odpadnie pięciu zawodników. Kolejnych pięciu pożegna się z dalszą rywalizacją po 10-minutowej SQ2. Trzeci segment sprinterskich kwalifikacji (SQ3) trwać będzie 8 minut. Po południu odbywać się będzie wyścig sprinterskich.

Kompletnie zmieniono z kolei sobotni rozkład jazd. Rano odbędzie się tzw. "sprint shootout", czyli nic innego, jak kwalifikacje do sprintu. Podobnie jak główna sesja kwalifikacyjna, także i ta sobotnia podzielona będzie na trzy części. SQ1 (sprint qualifying 1) trwać będzie jednak 12 minut i po tej sesji odpadnie pięciu zawodników. Kolejnych pięciu pożegna się z dalszą rywalizacją po 10-minutowej SQ2. Trzeci segment sprinterskich kwalifikacji (SQ3) trwać będzie 8 minut. Po południu odbywać się będzie wyścig sprinterskich.

Sprint F1 to jazda na limicie bez oszczędzania opon i paliwa

Sprint shootout czyli sesja kwalifikacyjna do sprintu, podzielona na 3 części o długości kolejno 12, 10 i 8 minut

Sprint shootout czyli sesja kwalifikacyjna do sprintu, podzielona na 3 części o długości kolejno 12, 10 i 8 minut

Sprint shootout czyli sesja kwalifikacyjna do sprintu, podzielona na 3 części o długości kolejno 12, 10 i 8 minut

Punkty doliczane są do konta zarówno kierowcy, jak i zespołu.

Punkty doliczane są do konta zarówno kierowcy, jak i zespołu.

Punkty doliczane są do konta zarówno kierowcy, jak i zespołu.

21 października – GP USA – Circuit of the Americas

21 października – GP USA – Circuit of the Americas

21 października – GP USA – Circuit of the Americas