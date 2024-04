Najlepsze stadiony żużlowe w Polsce - subiektywny ranking

8. Stadion Miejski w Lublinie

To zdecydowanie nie jest wizytówka aktualnych mistrzów Polski… Od kilku lat mówi się o budowie nowego obiektu, ale jak na razie nic w tym temacie jeszcze nie ruszyło. A szkoda, bo obecny stadion przy Alejach Zygmuntowskich nie wygląda zachęcająco. Co prawda na trybunach może zasiadać prawie 10 tysięcy kibiców, ale od wielu lat nie zrobiono tu żadnego gruntownego remontu. Motor Lublin zdecydowanie potrzebuje bardziej nowoczesnego miejsca dla swoich fanów. Na ten moment ta arena musi zająć ostatnią pozycję w naszym rankingu.

Podnośniki na meczu w Lublinie © Przemysław Gąbka

7. Stadion Miejski w Grudziądzu

Zdecydowanie najmniejszy obiekt w zestawieniu. Mimo że w ubiegłych latach przeszedł szereg renowacji, to i tak jest to najbardziej kameralny obiekt w PGE Ekstralidze. Miejsc siedzących na stadionie jest około 6 tysięcy, a z miejscami stojącymi mecz na trybunach może oglądać nawet 8 tysięcy kibiców. Jako, że żużel jest sportem numer jeden w Grudziądzu, to można spodziewać się, że niemal na każdym meczu ligowym GKM-u jest tłok ludzi na trybunach. Mimo wielu spektakularnych widowisk na tym stadionie, jesteśmy jednak i tak zmuszeni przyznać przedostatnie miejsce grudziądzanom.

6. Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Na owal w tym mieście może wejść obecnie nawet 17 tysięcy kibiców. To i tak jednak nic przy rekordzie tego obiektu - 45 tysiącach ludzi podczas mistrzostw świata par w 1989 roku. Obecnie popularny “Smok” ma już swoje lata świetności za sobą. Mimo że każda trybuna posiada krzesełka, to jednak widać na nich już znak czasu. Minusem obiektu jest także fakt, że zadaszenie trybun znajduje się tylko przy linii start-meta i jest ono bardzo małe.

Stadion Unii Leszno © Unia Leszno

5. Swiss Krono Arena w Zielonej Górze

Obiekt na którym ścigają się zawodnicy Falubazu przeszedł w ostatnim czasie szereg renowacji. Jedną z nich była modernizacja oświetlenia na stadionie, przez co w ubiegłym roku kibice podczas jednego z meczów mogli być świadkami “pokazu świateł”. Według oficjalnych danych stadion w Zielonej Górze może pomieścić nawet 15 tysięcy kibiców, aczkolwiek kilka źródeł mówi, że podczas ubiegłorocznego meczu z ROW-em na trybunach zasiadło nawet 2 tysiące ludzi więcej. Arena Falubazu potrzebuje jednak także gruntownego remontu. Na ten moment priorytetem jest jednak nowy park maszyn dla zawodników, który ma powstać w najbliższych latach.

Stadion żużlowy w Zielonej Górze © omasz Gawalkiewicz / Forum

4. Krono-Plast Arena w Częstochowie

Na stadionie Włókniarza doszło do sporej zmiany przed tym sezonem, a jest nią nowa nazwa obiektu, która ma funkcjonować przez najbliższe 3 lata. Arena w Częstochowie ostatnie poważne renowacje przeszła prawie 20 lat temu, ale nadal obiekt wygląda dość nowocześnie i zadbanie. Na stadion może zawitać nawet 17 tysięcy kibiców, ale tylko część z nich może nie zmoknąć w razie deszczu. Zadaszona trybuna znajduje się bowiem tylko przy polach startowych i nie jest ona zbyt duża. Tak czy inaczej, obiekt zasługuje na 4. miejsce w naszym rankingu.

3. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie

Jedna z najbardziej nowoczesnych aren żużlowych w Polsce. To na tym stadionie zorganizowano już wiele rund cyklu Grand Prix, a kibice mogą oglądać zmagania żużlowców w komfortowych warunkach. Trybuny przykryte są dachem, chociaż kibice w dolnych rzędach narzekają czasami na to, że i tak opady deszczu na nich spadają. Minusem tego obiektu jest także dość staromodny park maszyn, ale i tak ta arena ma znacznie więcej zalet niż wad. Pojemność stadionu im. Edwarda Jancarza wynosi ponad 15 tysięcy, więc jest to raczej standard wśród nowoczesnych, żużlowych obiektów. Dom Stali Gorzów ląduje u nas na zasłużonym, 3. miejscu.

Stadion żużlowy w Gorzowie Wielkopolskim © Wojciech Wojcik / Forum

2. Stadion Olimpijski we Wrocławiu

Ten stadion to kawał historii w nowoczesnym wydaniu. Wieża, jak i fasada obiektu wygląda niezwykle historycznie, zaś środek to powiew świeżości. Wszystko za sprawą generalnego remontu w latach 2015-2017, dzięki którym arena zyskała nowoczesne trybuny, zadaszenie i nowe krzesełka, co pozwala miastu organizować wydarzenia na najwyższym poziomie. Na trybuny może wejść ponad 11 tysięcy widzów, którzy zawsze głośno dopingują żużlowców Sparty. Według nas ta arena zasługuje na drugie miejsce w naszym rankingu.

Maciej Janowski mistrzem Polski 2021 ze Spartą Wrocław © Odrastudio.com

1. Motoarena Toruń im. Mariana Rosego

To właśnie na tym stadionie wiele razy odbywał się finał cyklu Grand Prix, który często rozstrzygał o losach mistrzostw świata. Jedna z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejsza arena żużlowa na całym świecie. Mimo że jej inauguracja nastąpiła w 2009 roku, to nadal zachwyca swoim wyglądem i nowoczesnością. Parę wad można znaleźć, jak na przykład fakt, że dach stadionu nie zakrywa w pełni toru, ale to naprawdę drobny szczegół. Ważne jest jednak to, że kibice mogą oglądać zawody w komfortowych warunkach, a na trybunach może ich się znaleźć nawet 17 tysięcy (rekord oglądalności). Zasłużone zwycięstwo w naszym rankingu

Motoarena – najlepszy żużlowy stadion świata © Ania Jankowska