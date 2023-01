Ach, cóż to jest za Dakar! Półmetek rajdu w liczbach

Kuba Przygoński Jakub Przygoński niezwykle utalentowany zawodnik ORLEN Teamu, który po wielu sukcesach na motocyklu, przesiadł się do samochodu i przedarł sie do panteonu najlepszych kierowców.

jest dopiero na półmetku i karawana nie zbliżyła się jeszcze nawet do najtrudniejszych etapów, ta edycja dostarczyła już wrażeń, którymi spokojnie można byłoby obdzielić kilka ekscytujących imprez. Wspaniała jazda, ale też wypadki, wpadki nawigacyjne, pech i awarie sprawiają, że klasyfikacja generalna wygląda niezwykle ciekawie. Wybraliśmy dla was najciekawsze statystyki pierwszej części Dakaru!

Carlos Sainz prowadził w klasyfikacji generalnej po pierwszym i drugim odcinku specjalnym. Na trzecim w jego aucie pękł przegub i kierowca z Madrytu stracił mnóstwo czasu, spadając na 8. lokatę. Trzy dni później miał wypadek… dokładnie w tym samym miejscu, gdzie rajd skończył Peterhansel. Sainz był w stanie dojechać do mety odcinka i kontynuuje jazdę. Trzykrotny zwycięzca Dakaru zajmuje jednak dopiero 100. miejsce i traci do Nassera blisko 30 godzin.

