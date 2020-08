Steez83: Inspiracji szukam poza rapem

Steez83:

(śmiech) Wiesz, to zabawne, bo 2020 to miał być taki rok, w którym myślałem, że parę sukcesów muzycznych uda mi się skapitalizować i trochę ochłonąć. Z uwagi na to, że jestem zaangażowany po obydwu stronach branży muzycznej – jako artysta i osoba, która sprawami artystów się opiekuje – miałem nadzieję, że będę mógł się bardziej skupić na tym pierwszym. Początek 2020 roku wprowadził ten plan w życie, ale w dosyć niespodziewany sposób. Natomiast chwilę później miałem dosyć twarde lądowanie. Historia zaczęła się tak, że przyjechałem do Polski na początku marca, to była niedziela, w poniedziałek i wtorek robiliśmy próby z Oskarem przed trasą koncertową

, którą zaczynaliśmy w piątek, ale w środę było już jasne, że nie będzie nawet najbliższego koncertowego weekendu. Dodatkowo, w nocy ze środy na czwartek okazało się, że Trump zamyka granice, więc moja dziewczyna zadzwoniła do mnie ze Stanów i powiedziała, że kupuje mi bilet, bo jak tego nie zrobi to tam prędko nie wrócę. Fakt, nie wróciłbym pewnie do dziś. W czwartek byłem więc już w samolocie na Heathrow, w piątek w San Francisco i stamtąd do Los Angeles, a w sobotę granice były już faktycznie zamknięte. Mój przylot na trasę i pobyt w Polsce zawęził się zatem do pięciu dni i nabrał dosyć dramatycznego przebiegu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo spodziewałem się, że to będzie ciężki okres zarówno pod względem zawodowo-artystycznym, jak w innych aspektach mojej działaności, a z tego wszystkiego wróciłem do Stanów i miałem dwa miesiące wakacji. Wiesz, to był ten okres kiedy z jednej strony myślałem, że „aha super, skoro mamy pandemię, a ja robię muzykę, to teraz mogę usiąść i przycisnąć”, ale też dopiero co zamknęliśmy z Oskarem

i trochę nie miałem do tego pary, potrzebowałem odpocząć. Więc tak naprawdę marzec, kwieceń i połowa maja to był dla mnie dość luźny okres. Natomiast po powrocie do Warszawy zrobiło się pracowicie. (śmiech)