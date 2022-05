Freerunningowe wspomnienie zimy

Stefan Dollinger: Oczywiście zima to nie jest dobra pora roku na tego typu sporty akcji. Normalnie freerunnerzy przerzucają się wtedy na trening w hali, ale pomysł przemówił do mnie tym, że mogłem spróbować co tak naprawdę można wykonać w zimie na śniegu, a czego nie. Zawsze musisz mieć otwartą głowę i trzymać w niej miejsce na kreatywność i szalone pomysły. To jedyny sposób, żeby tworzyć świetne projekty.

Zainspirowałem się innymi sportowcami, uprawiającymi przeróżne dyscypliny. Widziałem niezliczone ilości filmów na stronie Red Bulla i zauważyłem, że jest mnóstwo różnych ekscytujących filmów freerunningowych kręconych w nietypowych miejscach, ale wyjazd do słynnego kurortu narciarskiego to coś zupełnie wyjątkowego, co do mnie przemawia.