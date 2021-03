Stefan Wesołowski: Nasi dostali Oscara, teraz będzie z górki

Na Trygława! Nie dość, że kultowy polski komiks doczekał się świetnego serialu, to jeszcze za muzykę do niego odpowiada jeden z naszych najlepszych kompozytorów, w swoich nagraniach wspaniale łączący klasykę z nowoczesną elektroniką. Ze Stefanem Wesołowskim rozmawiamy jednak nie tylko o „Kajku i Kokoszu”. Choć oczywiście to od nich zaczynamy.

Najważniejsze pytanie: twoja ulubiona postać z „Kajka i Kokosza” to...?

Stefan Wesołowski: Mam słabość do Kokosza. On ma w sobie dość dużo nienajlepszych cech, a ja zawsze miałem słabość do takich bohaterów. Kibicuję po prostu najczęściej postaciom z wadami.

Przeczytałem gdzieś w sieci, że praca nad tym serialem była dla ciebie spełnieniem marzeń.

Tak, można powiedzieć, że było to jak spełnienie marzeń, tych dziecięcych. Ta robota dała mi sposobność do zanurkowania w dziecięce fantazje. Zawsze gdzieś w swojej pracy miałem poczucie, że fajnie byłoby robić rzeczy, które sprawiają mi tak zwyczajnie radość. Na pewno jako dziecko fantazjowałem, by wskoczyć do komiksu , który akurat czytałem i pożyć chwilę życiem bohaterów, i poniekąd ta fantazja właśnie się spełniła. Wziąłem w końcu udział w kreowaniu komiksowego świata, który przy okazji zyskał zupełnie nowy wymiar w postaci serialu.

Miałeś swoje ulubione komiksy?

Medium komiksu było mi bliskie zawsze, ale raczej ciężko byłoby mi określić, jakiego gatunku komiksów byłem fanem. Na pewno tacy bohaterowie jak Batman czy Superman – te wszystkie historie DC Comics czy z Marvela – z nimi miałem do czynienia znacznie później. To nie były komiksy mojego dzieciństwa, fanem Batmana stałem się dopiero po telewizyjnej serii i kinowych filmach Tima Burtona. Wychowywałem się natomiast na Thorgalu, na zeszytach Kaczora Donalda, a przede wszystkim – Asteriksie i Obeliksie, komiksach Tadeusza Baranowskiego, Tytusie, takich rzeczach. Natomiast wszystkie mroczniejsze komiksy przyszły później, wraz z powieściami obrazkowymi dla dorosłych Willa Eisnera czy powieścią graficzną „Maus” Arta Spiegelmana. Wtedy tak naprawdę zanurkowałem głębiej też w DC Comics i tego rodzaju sprawy.

Batman Vs Superman

To i tak ciekawe, że zaczytywałeś się w komiksach. Słuchając twej muzyki ma się raczej wrażenie, że jesteś fanem literatury pięknej.

Z kolei, gdy ktoś mnie poznaje na ulicy i widzi łysego dresiarza przed sobą, to nie może uwierzyć, że gram na skrzypcach. (śmiech) A fanem literatury pięknej jestem tak czy owak.

O te skrzypce właśnie chciałem cię zapytać – kiedy będzie można je usłyszeć na twojej kolejnej autorskiej płycie? Od wybitnej „Rite of the end” mijają w tym roku cztery lata.

Ja się nie spieszę. Potrzebuję przerw między płytami. Pisanie muzyki to jest dość ciężka praca, zarówno jeśli chodzi o muzykę do filmów, jak i o autorskie rzeczy. Ale można powiedzieć że to moje pisanie muzyki stoi na dwóch nogach: przyjemności i konieczności. O ile pisanie muzyki do filmów mogę sobie traktować jako plac zabaw – realizując przy okazji różne fantazje, wchodząc w różne światy i najzwyczajniej się bawiąc – o tyle muzykę na albumy autorskie nagrywam już z wyższej konieczności i głębokiej potrzeby. To jest dla mnie przestrzeń, którą bardzo poważnie traktuję, wręcz przestrzeń sakralna, która wiąże się z bardzo szczerym i intymnym wyznaniem. To jest potrzeba wynikająca z głębi mnie, bez żadnej kreacji ani rozwiązywania dziwnych zagadek muzycznych. Tym właśnie są moje płyty. Rzeczami z zupełnie innego porządku niż muzyka filmowa. Na nie musi przyjść odpowiednia pora. Ale mogę ci powiedzieć, że kolejna przyjdzie już niedługo. Bardzo mocno już myślę o nowym albumie i wydaje mi się, że wiem, jak on będzie wyglądał. Na pewno nie będzie to miało nic wspólnego z muzyką filmową, którą robię teraz.

Wrócę jednak do „Rite of the end” i wyróżnień, jakie za nią dostałeś: nagrody „Gazety Wyborczej” za album roku i nominacji do Paszportu „Polityki”. Nie czułeś, że skoro tyle dobrego wokół ciebie się dzieje, może warto nagiąć stare przyzwyczajenia i kolejną płytę wydać jednak wcześniej? Wykorzystując atencję krytyków i słuchaczy?

Mam poczucie, że gdybym cokolwiek zmienił w tym, co robię, to zmieniłbym też tryb swej wypowiedzi. Więc byłoby to zejściem z mojej drogi, której jednak jestem pewien, i włączeniem pewnego rodzaju kalkulacji: czy coś stracę, jeśli tego nie zrobię? Staram się jednak w ten sposób nie myśleć. Chcę być przede wszystkim konsekwentny w tym, co robię i nie mam zresztą poczucia, żeby to źle funkcjonowało. Między moją poprzednią płytą „Liebestod” a „Rite of the end” też była kilkuletnia przerwa i nie czuję, że był to zmarnowany czas. Wręcz przeciwnie, okazało się, że „Rite of the end” trafiła na bardzo dobry i gościnny grunt.

Teraz i tak nie miałbyś pewnie kiedy nagrywać nowego albumu, skoro co chwilę słychać muzykę skomponowaną przez ciebie do kolejnego filmu. Co jednak ciekawe, większość z nich to dokumenty. Przypadek?

Nie, to raczej kwestia propozycji, które akurat się pojawiły. Przypadkiem jest też to, że wszystkie dokumenty, do których pisałem muzykę, były filmami o jakiejś jednej, wyjątkowej postaci – o Marlonie Brando, o Walerianie Borowczyku, o Tonym Haliku, teraz kończymy film o Andrzeju Żuławskim… Ale to zupełnie niezamierzone sytuacje.

Myślałem, że może tak być, bo przy dokumentach pracuje ci się, na przykład, bardziej komfortowo.

Na pewno praca nad dokumentem wygląda inaczej niż nad fabułą, ale w ogóle praca pomiędzy różnymi projektami różni się między sobą. Współpraca z różnymi reżyserami to różne bajki i już na tej płaszczyźnie jeden projekt różni się od drugiego. Wyjątek w moim przypadku może stanowić praca z Kubą Mikurdą, z którym udało mi się pracować już dwukrotnie: najpierw przy dokumencie „Love Express”, a teraz piszę muzykę do jego nowego filmu „Escape to The Silver Globe”. Tutaj możemy mówić o jakiejś kontynuacji i podobnym sposobie pracy. Nie jest jednak tak, że wyspecjalizowałem się w pisaniu muzyki do dokumentów. Kończę właśnie pracę nad wspomnianym dokumentem o Żuławskim, ale pracuję też nad trzema fabułami. Zaraz więc może się okazać, że jedyne nad czym pracuję, to filmy fabularne. Wszystko jest raczej kwestią otrzymywanych propozycji i ułożenia ich w kalendarzu.

Jedną z tych fabuł jest „Wolf” – film Georgem MacKayem i Lily-Rose Depp w rolach głównych?

Tak, irlandzka produkcja w reżyserii Nathalie Biancheri. Jesteśmy teraz na etapie bardzo intensywnej pracy nad muzyką i montażem, wydaje mi się, że jeszcze w tym roku uda się go obejrzeć. Muszę powiedzieć, że to bardzo ciekawa rzecz, z fajną obsadą, na pewno warto wypatrywać tej premiery.

Stefan Wesołowski © Paweł Stelmach

Czyli jesteś już etatowym kompozytorem muzyki filmowej.

Bycie kompozytorem jest moją pracą, film odgrywa teraz tylko większą rolę. Szczerze mówiąc czuję, że jestem w podobnym worku, co ci wszyscy niezależni artyści, którzy pisząc muzykę do filmów wciąż pozostają aktywnymi muzykami, na przykład Daniel Lopatin, Mica Levi czy nieżyjący już niestety Johann Johannsson. Z nimi też było coś takiego, że zostali wciągnięci do filmu z innej przestrzeni, ale nigdy z tej swojej przestrzeni nie odeszli. Filmy były dla nich tylko dodatkowym elementem ich pracy. Ja również zamierzam taką ścieżką podążać.

To, co Johann Johannsson zrobił w „Sicario”, jest genialne.

Tak. I choć uważam, że Johann był wybitnym artystą, to jednak najlepszą swoją muzykę zrobił moim zdaniem właśnie do filmów. Ścieżki dźwiękowe skomponowane do „Sicario” i „Arrival” to według mnie jego opus magnum. I o ile zawsze uwielbiałem jego solową twórczość, tak uważam, że niezależnie od tego, jak Johannsson traktował komponowanie do filmów – czy z mniejszą, czy większą estymą – kino otworzyło mu drogę do tego, by robić rzeczy absolutnie wybitne. „Sicario” i „Arrival” wyciągnęły jego muzykę na totalne wyżyny. Skoro więc film daje takie możliwości, to na pewno warto przy nim pracować.

Tobie też film otwiera muzyczne furtki i terytoria, które przy autorskich płytach są jednak zamknięte?

Jest coś takiego w filmie, zwłaszcza jeżeli dostajesz sporo wolnej ręki, że możesz eksperymentować i możesz szukać różnych środków wyrazu. Skupiasz się na obrazie i możesz robić rzeczy, których normalnie pewnie byś nie zrobił na autorskim albumie. To jest bardzo fajna sprawa, bo zrzucasz przede wszystkim z głowy to straszne poczucie, że twój album musi być wspomnianym opus magnum. Że to jest twoje credo, musisz przy nim wypruć flaki, a wszyscy muszą to jeszcze przeżywać razem z tobą. Z filmem nie ma takiego obciążenia, można przy nim z większą swobodą eksperymentować. I wydaje mi się, że właśnie z tej lekkości i swobody, od czasu do czasu pojawiają się naprawdę spektakularne soundtracki.

Masz jakieś kultowe soundtracki, pod którymi sam chciałbyś się podpisać?

Moim ulubionym soundtrackiem jest chyba dzieło Bernarda Hermanna do „Vertigo” Hitchcocka, ale na to pytanie spróbuję odpowiedzieć inaczej. Zamiast wyboru soundtracku, pod którym chciałbym się podpisać, wolałbym wymienić film, którego chciałbym być częścią. Kiedy o tym myślę, to najchętniej pracowałbym jako kompozytor muzyki do „Ojca chrzestnego” albo na miejscu Angelo Badalamentiego przy „Twin Peaks” .

Rozmawiamy w dniu ogłoszenia nominacji do Oscarów 2021 – w tym także za muzykę filmową. Masz tam swoich faworytów?

Widziałem z filmów nominowanych za muzykę „Soul” oraz „Manka” i to są super rzeczy. Do obydwu zresztą muzykę komponowali Atticus Ross i Trent Reznor z Nine Inch Nails i muszę ci powiedzieć, że są to artyści, będący najlepszymi przykładami tego, co ja sam chciałbym robić w filmie. Czyli wszystko! Zobacz, to jest wspaniałe, że studio Pixar zdecydowało się zaufać artystom wywodzącym się ze sceny rockowej, a ci zrobili przy tym filmie coś, co cały czas jest bardzo w ich stylu. Pamiętam, jak Reznor i Ross dostali przed dziesięcioma laty Oscara za muzykę do filmu „The Social Network”. Napisałem wtedy do mojego kumpla, Wojtka Krasowskiego – założyciela właśnie zamkniętej Latarni Records, wydawcy Synów , Piernikowskiego czy Enchanted Hunters – smsa w stylu: „Słuchaj, nasi dostali Oscara. Teraz już będzie z górki”. Oczywiście nie jestem gwiazdą rocka, jak Trent Reznor, ale w gruncie rzeczy mam poczucie, że on w tej swojej filmowej pracy ma więcej wspólnego właśnie ze światem wywodzącym się z niszy spod znaku Johanssona czy Hildur Guðnadóttir, niż z Hansem Zimmerem i jemu podobnymi.

To na pewno. Ja, jako wielki fan Nine Inch Nails, powinienem mieć Reznorowi za złe, że zamiast kolejnych płyt tego zespołu nagrywa soundtracki, ale traktuję je już jak instrumentalne płyty NIN.

No właśnie. Ja też staram się w muzyce filmowej, mimo że eksperymentuję, cały czas być sobą. Nawet w „Kajku i Kokoszu” to wciąż jestem ja – wymyślam różne sposoby na rozwiązanie bajkowej konwencji po swojemu. I mam nadzieję, że to słychać.

Przy „Kajku i kokoszu” spełniałeś jedno ze swoich marzeń. A kiedy praca nad filmem jest mniej komfortowa albo musisz jej nawet odmówić?

Wiesz, to jednak jest moja praca, z tego żyję ja i moja rodzina, więc nie zawsze mogę sobie pozwolić na to, by odmówić. Prawdopodobnie gdyby tak było, robiłbym dziś tylko rzeczy, które są w stu procentach skrojone pode mnie i które mi w pełni odpowiadają. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do takiego momentu i będę mógł sobie na to pozwolić, natomiast to jeszcze nie teraz. Oczywiście, jeśli coś jest w dużym konflikcie z moimi wartościami albo jest tak skrajnie niedobre artystycznie, to tego nie biorę. Staram się jednak podchodzić do pracy z pokorą i z każdego doświadczenia wynosić coś nowego. Nawet, jeśli nie jest to format „Czasu apokalipsy”, to i tak nowy projekt może mi coś dać wartościowego. Wiesz, ja mam bardzo duży szacunek do rzemiosła. Nie lubię takiego egzaltacyjnego spojrzenia na pracę artysty, który nic innego nie robi tylko szuka natchnienia i płodzi kwiaty do podziwiania… Nie. To jest naprawdę ciężka praca, która wymaga dużego wysiłku i intelektulanego, i warsztatowego. I po prostu – jest to praca.

To weźmy na warsztat, na koniec, twój inny projekt – Nanook of the North . Wybierasz się z Piotrkiem Kalińskim , z którym go współtworzysz, znowu na Islandię?

Nie. Ale nagrywaliśmy całkiem niedawno w Borach Tucholskich, pod Laskowicami, nowe rzeczy. Muzyka robiona w tym duecie nigdy nie była przez nas umiejscawiana geograficznie. Oczywiście, pierwsza płyta była wynikiem naszego spotkania i wykonania na żywo muzyki do filmu, opowiadającego o życiu inuickiej rodziny, ale nie zamykamy się w tych ramach. To, co na pewno łączy mnie z Piotrkiem, to miłość do chłodu, natury i lodu. A u nas nad morzem jest to niewiele mniej odczuwalne niż na jakiejś dalszej północy. Nasza pierwsza płyta brzmiała więc może Islandią, teraz będzie Borami Tucholskimi.