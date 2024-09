Stephane Peterhansel znowu wygrywa... na motocyklu!

"Kiedy słyszę zabytek, myślę o naprawdę starym motocyklu. Oznacza to dla mnie brak chłodzenia cieczą, brak hamulców tarczowych, czy mono-shock'a. To oznaczało, że ​​jedyną możliwością w przypadku Yamahy był model IT 250 z 1986 roku. To ta sama kategoria co twin shock, ale z tylnym zawieszeniem cantilever. Nie starałem się znaleźć najlepszego motocykla, by uzyskać najlepszy wynik. Chciałem pojechać prawdziwym, zabytkowym motocyklem, a moją marką od zawsze była Yamaha, więc to było jedyne rozwiązanie. Planowałem wystartować w zespole z moją żoną i jednym z moich przyjaciół ze Szwajcarii, ale moja żona miała wypadek dwa tygodnie przed startem podczas treningu na motocyklu, więc musieliśmy zmienić skład zespołu. To było naprawdę to, co chciałem zrobić. Wystartować z przyjaciółmi, bez presji drużyny narodowej i dodatkowego stresu. Tylko czysta zabawa".