„Monsieur Dakar” ma 58 lat i właśnie… stuknęła mu „pięćdziesiątka”!

Nikt nie wygrał tylu Dakarów, co Peterhansel. Francuz triumfował już 14 razy. Sześciokrotnie na motocyklu Yamaha (na dwóch kołach wystartował 10 razy), oraz osiem razy w samochodzie (3 razy wygrywał Mitsubishi i Mini, oraz 2 razy Peugeotem). Do niedzieli był też współrekordzistą w liczbie wygranych odcinków specjalnych wyłącznie na motocyklu. Był, bo teraz… wyrównał rekord w tej klasyfikacji także za kierownicą auta!

Francuz był najszybszy na 2. etapie, liczącym 462 kilometry oesie z Al Henakiyah do Al Duwadimi. To był 50. odcinek specjalny wygrany przez Peterhansela samochodem. W tabelach wszech czasów zrównał się z wielkim Arim Vatanenem. Co ciekawe, Fin miałby być może więcej etapowych zwycięstw, gdyby nie fakt, że podczas 10. edycji rajdu (tej, w której w Dakarze debiutował na motocyklu Peterhansel), jego Peugeot 405… został skradziony w stolicy Mali, Bamako!

Do samochodu Peterhansel przesiadł się w 1999 roku, ale na pierwsze etapowe zwycięstwo musiał czekać do kolejnej, wyjątkowej edycji rajdu. W 2000 roku karawana wystartowała z Dakaru, by po ponad dwóch tygodniach zameldować się na mecie pod piramidami, w Kairze. „Monsieur Dakar” wygrał 2. odcinek (jeszcze na terenie Senegalu) i 8. (w Libii). Rajd został przerwany na 5 dni z powodu niebezpieczeństwa, jakie groziło uczestnikom na terenie Nigru. Właśnie w tej edycji w legendarnej imprezie zadebiutowali polscy motocykliści: Jacek Czachor, Marek Dąbrowski, Darek Piątek i Piotr Więckowski, który niedawno…