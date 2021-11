Red Bull Walk the Line sfilmowany kamerą 360 stopni

rozgrywanych w Nashville. Widzowie wylegli na ulice i podziwiali zawodników z Japonii, Brazylii i innych zakątków świata, robiących tricki 10 metrów nad ziemią. Donovan filmował to wszystko. Stał na platformie ze swoją tyczką i wymachiwał nią w górę, w dół, od lewej do prawej, od prawej do lewej i dookoła slacklinerów. Na górze strony możemy zobaczyć, co z tego wyszło. Porozmawialiśmy z nim o jego metodach i przyszłości filmowania sportów akcji.

Tak. Mam 7, 10 i 12-metrowe tyczki. Muszę uważać, gdzie nimi wymachuję, żeby nie trafić nikogo w głowę. Cała idea, która za tym stoi i powód, dla którego to wymyśliłem, to chęć uzyskania efektu ujęć z drona w miejscach, gdzie używanie go jest nielegalne. Dlatego z drugiej strony jest to pewne ułatwienie robienia zdjęć w tłumie. Nie ma zagrożenia dla publiczności i sportowców, że wlecisz w nich dronem.