Poradnik: Zostań mistrzem rowerowej stójki

Rowerowa "stójka" (trackstand) to jedna z najbardziej elementarnych rowerowych umiejętności. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z rowerową ekstremą, to prawdopodobnie nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego jak często z niej korzystasz (lub będziesz korzystać w przyszłości). Za każdym razem gdy chcesz złapać balans na rowerze lub poprawić swoją pozycję przed wjazdem na trasę - korzystasz z nawyków wykształconych w trakcie ćwiczenia "stójki". Zatrzymujesz się na trasie przed pionową ścianką - stójka, szykujesz się do wskoczenia na kamień lub inny element - stójka. Chcesz tego czy nie, po prostu jesteś na nią skazany.