Red Bull Wyścig z Księżycem na półmetku, a my kręcimy dalej!

Przejedź 50 km i zdobądź badge’a do swojej kolekcji. Potem, jeśli przyjdzie ci na to ochota, kręć dalej, deklaruj przejechane kilometry i zdobywaj nagrody od partnerów wyzwania. Można też po prostu zrobić sobie zdjęcie z rowerowej wycieczki i wystartować w toczącym się jednocześnie mini konkursie fotograficznym na Instagramie (jedne z fajniejszych zdjęć klubowiczów otagowane

O ile jadąc na rowerze zawsze można przyspieszyć, o tyle ziemski satelita na swojej orbicie porusza się ze stałą prędkością. Na tę chwilę jest już jasne, że to my wygraliśmy ten wyścig! Kręcimy jednak dalej, aby sprawdzić jak dużą przewagę uda nam się osiągnąć na mecie. Przed nami dwa tygodnie tej wirtualnej rywalizacji i jeszcze dwie okazje, żeby zadeklarować swoje kilometry tym samym zgłaszając udział w konkursie z nagrodami. Przejechanie na rowerze takiej liczby kilometrów, która wydaje nam się spora, nie jest aż tak ciężkie. Sposoby są dwa. Można na przykład jeździć mało, ale codziennie. Albo pokonywać dłuższe dystanse co jakiś czas.

, urlopowicze na wakacjach, a nawet niedzielni rowerzyści. W pierwszym okresie, za który deklarowano kilometry rywalizacja toczyła się do ostatnich minut, ostatniego dnia zgłaszania. Żeby zdobyć jedną z głównych nagród, czyli komputer rowerowy Garmin i trafić do rowerowego gwiazdozbioru w naszym challenge’u, trzeba było wykręcić naprawdę kosmiczny wynik i takich rezultatów wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Zazdrościmy zdrowia i kondycji prawdziwego kosmonauty! Z drugiej strony, w każdym tygodniu nagród są setki, dlatego patrzenie na sumaryczne rezultaty najbardziej „wkręconych” w rowery, nie powinny Cię powstrzymywać przed wysłaniem swojego zgłoszenia. Wiele osób już się o tym przekonało, teraz czas na Ciebie!

Spędzanie wolnego czasu na rowerze, to jedna z najfajniejszych aktywności, jakie można uprawiać na świeżym powietrzu. Do challenge’u przystąpili między innymi: olimpijka, kolarka górska Maja Włoszczowska; finisherka podwójnego ironmana i jedna ze 100 kobiet roku Forbes Woman Maja „Sugarwoman” Makowska; naczelny terapeuta Fame MMA, twórca @fizjo_na_maksa Maks Piasecki; trenerka personalna Agnieszka Kot oraz pilot akrobacyjny i mistrz świata podniebnych wyścigów Łukasz Czepiela, który „latać” na rowerze uwielbia tak samo jak i samolotem. Wszyscy są członkami