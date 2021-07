Oglądaj na żywo polskie finały Red Bull Solo Q!

! W niedzielę 4 lipca rozegrane zostaną krajowe finały cyklu, z których jeden, najlepszy zawodnik, awansuje do fazy międzynarodowej. Kto zdominuje zawody w formacie 1 na 1? Kto ma najlepsze umiejętności indywidualne w League of Legends? Przekonajmy się!

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę w League of Legends!

Najlepsi czempioni do gry w Red Bull Solo Q