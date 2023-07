Dlaczego streetball jest cool?

Pasja, która łączy

Tylko jeden kosz, jedna piłka, mniejsze boisko i reguły ustalacie przed rozpoczęciem gry - to najprostsza definicja koszykówki ulicznej. Na całym świecie już ponad pół miliona osób gra w obecnie najpopularniejszą odmianę streetballa, czyli koszykówkę 3x3, a liczba tych, którzy rywalizują na swoich osiedlowych boiskach także w innych formatach jest nie do zliczenia. Przez lata gra toczyła się na betonowych, nieoświetlonych boiskach, a mecze nierzadko kończyły się przy świetle księżyca. Warunki gry się poprawiły, ale pasja do tego sportu jest cały czas na wysokim poziomie i wciąż nie brakuje tych, którzy zarywają noce rzucając do kosza. To rozgrywka, która wciąga i uzależnia ze względu na adrenalinę, która wydziela się przy każdej akcji.

Boisko ustala zasady

W streetballu nie trzeba zebrać minimum dziesięciu osób jak w halowej odmianie. Ba, możliwe są pojedynki 1 na 1. Streetball to swoboda. Od liczby chętnych zależy, czy będą rywalizować w dwuosobowych czy większych ekipach. To między sobą ustalą, do ilu punktów grają (punktacja 1-2). W turniejach 3x3 mecze trwają do 21 punktów i jest 10-minutowy limit czas, ale by przyspieszyć grę i zwiększyć rotację drużyn na ulicznym boisku rozgrywane są spotkania do 11 czy 15 punktów, a czasu nikt nie mierzy. Zorganizowane turnieje mają fazę grupową i pucharową, jednak osiedlowe rozgrywki rządzą się swoimi prawami. Gdy chętnych do gry jest wielu, obowiązuje często zasada, że dopóki wygrywasz mecze, zostajesz na boisku. Porażka oznacza, że czekasz na swoją kolej.

Nie ma miękkiej gry

Wiele rzeczy w streetballu jest umownych. Nie ma sędziego, to gracze sami sobie sędziują, także w kwestii fauli. Niepisane reguły mówią, że “miękkich” fauli się nie sygnalizuje. Gra się do “pierwszej krwi”. Bo streetball jest dla koszykarskich twardzieli. Nie brakuje ostrych wymian zdań, trash talku, który ma zdeprymować rywala. Wszystkie chwyty dozwolone? Prawie.

Uliczna improwizacja

W ostatnich latach w turniejach 3x3 efektywność góruje. Jednak ze streetballem nieodłącznie związane są koszykarskie popisy, czy to lotów nad obręczą zakończonych efektownymi wsadami, czy dryblingu. Również w trakcie meczów, bo w kwestii kozłowania nikt aż tak mocno litery prawa się nie trzyma. Dlatego gracze doskonalą panowanie nad piłką i opracowują własne crossovery, czyli sztuczki z balansem ciała, które mają zmylić, ale i ośmieszyć rywala. Improwizacja i fantazja ma znaczenie.

Najlepszy sprawdzian umiejętności

Streetball oznacza więcej pojedynków jeden na jednego, więcej walki wręcz o każdą piłkę i niemal zero czasu na odpoczynek. Szybsza gra wystawia na próbę to, jak dobry jesteś w każdej sekundzie. Tu nie ukryjesz się w rogu boiska, czekając na piłkę, nie złapiesz oddechu w czasie, gdy akcja będzie przenosić się od kosza do kosza. Więcej zależy od ciebie, twoich umiejętności i twoich decyzji. Masz więcej okazji, by pokazać na co cię stać, wykazać się sprytem. Ale też każdy twój słabszy moment zostanie obnażony i błyskawicznie skarcony.

Nie odrywaj wzroku

Mecze są szybkie i dynamiczne. Każdy rzut ma ogromne znaczenie dla końcowego wyniku, a seria pomyłek potrafi pogrążyć najlepsze ekipy. Emocje buzują przez cały czas trwania meczu, akcja toczy się niemal bez przerwy - nie ma kiedy sprawdzić powiadomień w telefonie, rzut oka na smartwatcha może oznaczać, że nie zobaczysz najważniejszej akcji w danym spotkaniu.

Otoczka jest ważna. Bardzo!

Streetball nie kończy się na boisku. To element kultury ulicy, ściśle związany z hip hopem, streetwearem, breakdancem, deskorolką czy graffiti. Te wszystkie elementy się ze sobą przenikają. Mecze toczą się przy grającej z głośników muzyce, wokół trwa impreza - to też stały element turniejów Red Bull Half Court. Boiskowe wydarzenia są z jednej strony pretekstem do spotkań “ludzi ulicy”, z drugiej centralnym miejscem akcji. Mecze koszykówki ulicznej przyciągają duże widownie, a najlepsze turnieje wypełnione są do ostatniego krzesełka. Na trybunach nie brakuje celebrytów, gwiazd NBA czy hip hopu.

Streetball w roli głównej

Wizerunek streetballu jako czegoś więcej niż sport utrwaliły filmowe produkcje z lat 90., w których występowały największe gwiazdy kina, koszykarze NBA i legendy hip hopu. Wystarczy wymienić takie produkcje jak “Biali nie potrafią skakać” ( org. tytuł “White Men Can’t Jump” z 1992 r.) z Wesleyem Snipesem i Woodym Harrelsonem, “Nad obręczą” (“Above The Rim” z 1994 r.) z Tupakiem Shakurem, “Drużyna asów” (“Blue Chips” z 1994 r.) z Nickiem Nolte i Shaquillem O’Nealem czy Gra o honor (“He Got Game” z 1998 r.) z Denzelem Washingtonem i Rayem Allenem.

Jeszcze większe znaczenie dla streetballa ma hip hop. W latach 80. na nowojorskich boiskach mierzyły się drużyny z tamtejszych raperów, w hiphopowych wersach nie brakuje nawiązań do ulicznej koszykówki, a raperzy gotowi są Ice Cube utworzył ligę BIG3, w której nie brakuje gwiazd NBA sprzed lat. Czy to nie jest cool?

Streetball i streetwear

O promocję i niesamowitą otoczkę tego sportu dbały przez lata firmy odzieżowe działające na styku sportu i streetwearu jak adidas, Reebok, Nike, Converse, organizując dziesiątki zawodów na całym świecie, na które w roli gości podróżowali gracze NBA. Na początku XXI wieku marką nr 1 dla koszykówki ulicznej, był AND1, który za sprawą swoich Mixtape’ów, czyli filmów z najlepszymi akcjami z meczów streetballowych, stał się firmą kultową, a z zawodników zrobiły żywe legendy. Cały świat nie tylko próbował robić te same triki, ale i ubierać się jak ci zawodnicy. Być może w swojej szafie masz rzeczy, które wywodzą się ze streetballa, a o tym nie wiesz?

