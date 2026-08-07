Tańcz z nami na BitterSweet Festival: w strefie Red Bull Dance Your Style!

Nie musisz być rekinem parkietu, żeby w strefie Red Bull Dance Your Style świetnie się bawić. Wystarczy, że lubisz kibicować. Albo decydować, kto przechodzi dalej. Wszystkie taneczne pojedynki Red Bull Dance Your Style ocenia zgromadzona na miejscu publiczność i to ona wybiera, kto wygrywa daną bitwę. Tancerze muszą więc nie tylko pokonać swojego przeciwnika, nie tylko jak najlepiej poczuć

, ale też rozkochać w sobie widownię. Która po każdym starciu głosuje na zwycięską tancerkę lub tancerza. Na BitterSweet Festival czekamy na twój głos!