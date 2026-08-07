Chodź potańczyć do strefy Red Bull Dance Your Style!
© Dominik Czerny
Muzyka

Tańcz z nami na BitterSweet Festival: w strefie Red Bull Dance Your Style!

Wskocz do kółka i weź udział w otwartej bitwie tanecznej. Albo zakręć kołem fortuny. 13-15 sierpnia jesteśmy ze strefą Red Bull Dance Your Style na BitterSweet Festival i chcemy z tobą potańczyć!
Autor: Tomek Doksa
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Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Weź udział w wielkim święcie tańca i decyduj, kto wygra RED BULL DANCE YOUR STYLE POLAND 2026!

Info o evencie
Po ubiegłorocznej, pełnej rozmachu pierwszej edycji BitterSweet Festival w Poznaniu, czas na zapisanie przez to nowe na mapie polskich festiwali wydarzenie kolejnego pięknego rozdziału w historii. Tym razem z udziałem roztańczonej strefy Red Bull Dance Your Style i najlepszymi stylami street dance'u. Czyli tańca ulicznego.
Szukaj strefy Red Bull Dance Your Style każdego dnia BitterSweet Festival!

Szukaj strefy Red Bull Dance Your Style każdego dnia BitterSweet Festival!

© Dominik Czerny

Chodź potańczyć!

A tańczmy przez wszystkie dni festiwalu. Codziennie o 18:30 startujemy z pierwszą Dance Battle. Później w strefie Red Bull Dance Your Style na BitterSweet Festival czekają na ciebie jeszcze: Taneczne Koło Fortuny, Bitwa 2 na 2, Bitwy Otwarte oraz – oczywiście – DJ sety. Ostatni gramy do późnych godzin nocnych, więc po koncertach swoich ulubionych wykonawców na pewno nie będziesz się nudzić! Dodatkowo Zuza Dmitruk, czyli Zuzdmi poprowadzi na festiwalowym Campie specjalne treningi taneczne.
Taneczne koło fortuny - zakręcisz nim w strefie Red Bull Dance Your Style

Taneczne koło fortuny - zakręcisz nim w strefie Red Bull Dance Your Style

© Dominik Czerny

Nie tańczysz? To kibicuj!

Nie musisz być rekinem parkietu, żeby w strefie Red Bull Dance Your Style świetnie się bawić. Wystarczy, że lubisz kibicować. Albo decydować, kto przechodzi dalej. Wszystkie taneczne pojedynki Red Bull Dance Your Style ocenia zgromadzona na miejscu publiczność i to ona wybiera, kto wygrywa daną bitwę. Tancerze muszą więc nie tylko pokonać swojego przeciwnika, nie tylko jak najlepiej poczuć graną przez DJ-a muzykę (a ta jest tak różnorodna, że zrobisz z tego playlistę!), ale też rozkochać w sobie widownię. Która po każdym starciu głosuje na zwycięską tancerkę lub tancerza. Na BitterSweet Festival czekamy na twój głos!
W strefie Red Bull Dance Your Style zatańczysz i posłuchasz muzyki

W strefie Red Bull Dance Your Style zatańczysz i posłuchasz muzyki

© Dominik Czerny

Miesiąc przed finałem

Strefa Red Bull Dance Your Style zatańczy na BitterSweet Festival niemal miesiąc przed kolejnym Red Bull Dance Your Style Final Poland, który odbędzie się 22 sierpnia na Rynku Podgórskim w Krakowie (wstęp wolny!). Zapraszamy więc na ostatnią rozgrzewkę przed tym wydarzeniem! Na BitterSweet Festival w Poznaniu zobaczysz, jak przed finałem tańczą niektórzy z jego uczestników, m.in. Kajtek, Milla i Alex! Do zobaczenia już 13 sierpnia w Parku Cytadela!

Dowiedz się więcej

Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Weź udział w wielkim święcie tańca i decyduj, kto wygra RED BULL DANCE YOUR STYLE POLAND 2026!

Info o evencie
Muzyka
Taniec