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Muzyka
Tańcz z nami na BitterSweet Festival: w strefie Red Bull Dance Your Style!
Wskocz do kółka i weź udział w otwartej bitwie tanecznej. Albo zakręć kołem fortuny. 13-15 sierpnia jesteśmy ze strefą Red Bull Dance Your Style na BitterSweet Festival i chcemy z tobą potańczyć!
Po ubiegłorocznej, pełnej rozmachu pierwszej edycji BitterSweet Festival w Poznaniu, czas na zapisanie przez to nowe na mapie polskich festiwali wydarzenie kolejnego pięknego rozdziału w historii. Tym razem z udziałem roztańczonej strefy Red Bull Dance Your Style i najlepszymi stylami street dance'u. Czyli tańca ulicznego.
Chodź potańczyć!
A tańczmy przez wszystkie dni festiwalu. Codziennie o 18:30 startujemy z pierwszą Dance Battle. Później w strefie Red Bull Dance Your Style na BitterSweet Festival czekają na ciebie jeszcze: Taneczne Koło Fortuny, Bitwa 2 na 2, Bitwy Otwarte oraz – oczywiście – DJ sety. Ostatni gramy do późnych godzin nocnych, więc po koncertach swoich ulubionych wykonawców na pewno nie będziesz się nudzić! Dodatkowo Zuza Dmitruk, czyli Zuzdmi poprowadzi na festiwalowym Campie specjalne treningi taneczne.
Nie tańczysz? To kibicuj!
Nie musisz być rekinem parkietu, żeby w strefie Red Bull Dance Your Style świetnie się bawić. Wystarczy, że lubisz kibicować. Albo decydować, kto przechodzi dalej. Wszystkie taneczne pojedynki Red Bull Dance Your Style ocenia zgromadzona na miejscu publiczność i to ona wybiera, kto wygrywa daną bitwę. Tancerze muszą więc nie tylko pokonać swojego przeciwnika, nie tylko jak najlepiej poczuć graną przez DJ-a muzykę (a ta jest tak różnorodna, że zrobisz z tego playlistę!), ale też rozkochać w sobie widownię. Która po każdym starciu głosuje na zwycięską tancerkę lub tancerza. Na BitterSweet Festival czekamy na twój głos!
Miesiąc przed finałem
Strefa Red Bull Dance Your Style zatańczy na BitterSweet Festival niemal miesiąc przed kolejnym Red Bull Dance Your Style Final Poland, który odbędzie się 22 sierpnia na Rynku Podgórskim w Krakowie (wstęp wolny!). Zapraszamy więc na ostatnią rozgrzewkę przed tym wydarzeniem! Na BitterSweet Festival w Poznaniu zobaczysz, jak przed finałem tańczą niektórzy z jego uczestników, m.in. Kajtek, Milla i Alex! Do zobaczenia już 13 sierpnia w Parku Cytadela!