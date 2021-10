Nowy rok akademicki – nowy początek!

, trener biegania. „Mamy różne stopnie przygotowania w trakcie sezonu lekkoatletycznego. Okres halowy – na ogół jest to grudzień, styczeń, a nawet luty, więc wypada mniej więcej w tym samym okresie co dla studenta sesja. Mamy też zawody przełajowe organizowane najczęściej teraz – w październiku i listopadzie. Można je zatem porównać do sprawdzianów i kolokwiów. A na koniec roku akademickiego, po wiosennych startach na przetarcie, wypadają igrzyska, albo mistrzostwa Polski – po serii oddanych projektów, kolejnych kolokwiów i sprawdzianów, przychodzi sesja, czyli najważniejsze zawody, które trzeba zaliczyć, by móc cieszyć się ze zwycięstwa”.

W pandemii samoloty po prostu cały czas stały na ziemi. „Oczywiście musieliśmy pojechać na symulator i zrobić po trzy lądowania i starty, żeby móc znowu latać samolotami. I to nie było trudne. Umiejętności manualne pozostają. Natomiast po bardzo słabej zimie, kiedy pracowaliśmy jeden, dwa dni w miesiącu, wróciliśmy latem do stuprocentowego obłożenia lotów z 2019 roku, było bardzo ciężko się przyzwyczaić. Dopiero co wróciłeś do pracy, przypomniałeś sobie nawyki, co i jak się uruchamiało, a potem nagle zaczynasz pracować po 5-6 dni z rzędu! Najgorzej było w bardzo krótkim czasie wrócić ze stanu rozleniwienia organizmu do ciągłego funkcjonowania na 100 procent – do wstawania o 3:00 rano, albo kładzenia się spać po lotach nocnych. Jedynym plusem, jaki miała pandemia była możliwość wprowadzenia do życia pewnej regularności, której normalnie nie ma

. „To oczywiście fajnie brzmi – motywująco. Bardzo dużo się mówi o celu, a często gorzej jest z jego ustaleniem i osiągnięciem. Jednak musimy wiedzieć, po co to robimy. Jeśli nie będziemy mieli celu, nie odpowiemy sobie na pytanie, po co chcemy coś robić, to nam się tego odechce. Przyjdzie gorszy moment – słabsza pogoda, nie będziemy mieć siły, nie będzie nam się chciało. Wtedy musimy mieć cel, bo tylko wtedy spróbujemy przejść przez trudności, aby móc go osiągnąć w określonym czasie. Ten cel nie może być abstrakcyjny, wzięty z kosmosu, ale z drugiej strony powinien być wymagający – na pewno nie zbyt łatwy”.

Powinien on uwzględnić wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić na początku roku – zgromadzić materiały i książki, poznać wykładowców, ułożyć sobie plany tygodniowe, żeby móc być na tych zajęciach, na których być trzeba. „Na pewno na początku sezonu zawsze była checklista” – kontynuuje pilot, który jest mistrzem świata Red Bull Air Race w klasie Challenger. „Plan zawsze mieliśmy mniej więcej taki sam. Ustandaryzowanie w lataniu jest bardzo ważną rzeczą. Na miesiąc przed zawodami przychodzi plan toru. Wrzucasz to w symulator i zaczynasz latać. Potem starasz się coś podobnego odwzorować na lotnisku – odwzorowując timing manewrów, wyrabiasz sobie pamięć mięśniową. Po dotarciu na miejsce zawodów realizujesz to co wylatałeś na symulatorze i w samolocie”. Bardzo podobnie uczymy się, przyswajamy nową wiedzę.