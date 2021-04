Jak radzą sobie sportowcy, kiedy mają bardzo dużo na głowie?

, kierowca startujący w rajdach terenowych i w drift’cie. „Wiadomo, że te najprzyjemniejsze rzeczy chce się robić na początku, a na koniec zostaje na przykład najgorszy telefon, którego się nie chciało wykonać wcześniej. Jeśli chodzi o mnie, najlepiej jest mi tę trudną, czy skomplikowaną sprawę, załatwić rano i dopiero później zająć się tymi łatwiejszymi rzeczami. Jak się to zrobi na początku i jeszcze do tego się uda, to cały dzień od razu lepiej idzie” – zdradza swoją receptę na sukces 4. zawodnik

żeby uzbierać pieniądze na latanie. „Wiedziałem dokładnie o której kończę jedną pracę, ile zajmuje mi przejazd do drugiej, ile czasu muszę w niej spędzić, o której mam autobus do domu i jak długo jedzie, bo oczywiście były to czasy, kiedy wolałem nie wydawać pieniędzy na samochód, a zostawić je na latanie” – tak mistrz świata Red Bull Air Race w klasie challenger wspomina okres kiedy był jednocześnie nianią i mechanikiem lotniczym. „Wszystko było kwestią dobrego zaplanowania i

„Zawsze mam jakiś plan, bo to jest najważniejsze. Trzeba go mieć! Bardzo ważne jest wyznaczanie priorytetów. Jeśli trening jest na pierwszym miejscu, to dajemy go na początek, a inne obowiązki zostawiamy na później” – zgadza się

- krótko lub długoterminowy. Ten drugi przyświecał Łukaszowi, kiedy musiał godzić ze sobą wiele różnych zajęć. „Patrząc na to, jak dawniej pracowałem po 14 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, to byłem chyba na jakimś autopilocie - żyłem tym, co działo się tu i teraz. Był jakiś short term planning, żeby uzyskać długodystansowy cel. Byłem tak zmotywowany tym, żeby latać, że nie czułem nawet zmęczenia”.

„Wydaje mi się, że więcej niż dwóch trudnych tematów dziennie, nie da się mądrze załatwić” – mówi Kuba. Również Kamila dostrzega wady przeładowania kalendarza obowiązkami. „Na pewno priorytetem są treningi i wszystko co związane z przygotowaniem do sezonu. Reszta jest uzupełnieniem dnia i jeśli z czymś się nie wyrabiam, to po prostu tego nie robię. Nie nakładam sobie

oprócz przerzutności – na przykład pomiędzy bieganiem i strzelaniem – musi mieć też dobrze rozwiniętą selektywność uwagi. „Trening strzelecki w ogóle nie jest wliczony w typowy trening biathlonowy. Tego pierwszego w ciągu roku jest zdecydowanie mniej. Robi się je nie tylko w połączeniu z treningiem wytrzymałościowym, ale również na sucho. Czasami trzeba poświęcić na to wolny czas” – mówi o tym, co wymaga największego skupienia, kiedy dojeżdżając do strzelnicy musi opanować wysokie tętno i w pewnym sensie wyłączyć myśli o strzelających na innych stanowiskach konkurentkach, czy o publiczności.

W sporcie, w którym liczą się ułamki sekund, kontrola uwagi i myślenie o tym, co ma się zrobić za chwilę, daje odwrotny skutek od założonego. Myślenie zaczyna opóźniać działanie. „Ze względu na mój brak organizacji, czasami ciężko mi pogodzić na przykład wspinaczkę ze studiami. Ale zupełnie inaczej jest z zawodami. Tam po prostu nie ma miejsca na to, żeby coś ogarnąć w ostatniej chwili” – tłumaczy Marcin. Jego występ to bardzo często kilka sekund, których setne części decydują o zwycięstwie lub porażce.

W sporcie, w którym liczą się ułamki sekund, kontrola uwagi i myślenie o tym, co ma się zrobić za chwilę, daje odwrotny skutek od założonego. Myślenie zaczyna opóźniać działanie. „Ze względu na mój brak organizacji, czasami ciężko mi pogodzić na przykład wspinaczkę ze studiami. Ale zupełnie inaczej jest z zawodami. Tam po prostu nie ma miejsca na to, żeby coś ogarnąć w ostatniej chwili” – tłumaczy Marcin. Jego występ to bardzo często kilka sekund, których setne części decydują o zwycięstwie lub porażce.

W sporcie, w którym liczą się ułamki sekund, kontrola uwagi i myślenie o tym, co ma się zrobić za chwilę, daje odwrotny skutek od założonego. Myślenie zaczyna opóźniać działanie. „Ze względu na mój brak organizacji, czasami ciężko mi pogodzić na przykład wspinaczkę ze studiami. Ale zupełnie inaczej jest z zawodami. Tam po prostu nie ma miejsca na to, żeby coś ogarnąć w ostatniej chwili” – tłumaczy Marcin. Jego występ to bardzo często kilka sekund, których setne części decydują o zwycięstwie lub porażce.

„To jest automat. Trzeba pamiętać tylko o tym, aby za dużo nie myśleć - spróbować odciągnąć uwagę od skupiania się na tym, co się powinno teraz robić” – mówi Kamila o chwili kiedy podczas zawodów dociera na strzelnicę. „Z reguły, kiedy myślimy o tym, że właśnie tu i teraz mamy strzelać, to nam to nie wychodzi”. To pokrywa się z koncepcją