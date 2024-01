Pokonaj blue monday. Te wskazówki pomogą Ci odnaleźć rytm w styczniu

na nowy rok, dzieląc je na możliwe do wykonania zadania. Proces ten nie tylko pomoże Ci się skupić, ale także zapewni poczucie sensu, dzięki czemu Twój powrót do pracy będzie dla Ciebie bardziej znaczący.

Powrót do rutyny po wakacjach może być trudny. Ułatw to sobie stopniowo wprowadzając strukturę do każdego dnia. Zacznij od stałej pory pobudki, a następnie wydziel bloki czasowe na pracę, przerwy i inne elementy rutyny. Zachowywanie jej pomoże Twojemu ciału i umysłowi dostosować się do wymagań tygodnia pracy. Zmniejszy stres i poprawi ogólne samopoczucie.