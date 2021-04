Bikecheck: Nowy super-hardtail Marcina Matusznego

Tak, tak wiemy. Zobaczyłeś tytuł tekstu i od razu podświadomie pomyślałeś: "No, ale po co?" Czy nie wygodniej byłoby jeździć na rowerze, full suspension? Pewnie by było. Najwygodniej pewnie byłoby na elektryku, ale na całe szczęście środowisko rowerowe jest bardzo zróżnicowane. Poza klasycznymi endurowcami, odrobinę szalonymi freeriderami, zjazdowymi ekspertami, dirtowcami (i tysiącami rowerzystów, którzy nie utożsamiają się z żadną grupą) mamy jeszcze w Polsce grupę oldschoolowych fanatyków, dla których przesiadka ze sztywniaka na fulla jest równoznaczna, z przejściem na emeryturę. Poza tym, kto powiedział, że nie można katować zarówno na twardzielu, jak i rowerze full suspension. Cytując klasyka - "Przecież kawa nie wyklucza herbaty!"