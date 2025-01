SuperEnduro 2025: Dominacja Bolta, popisy Polaków

Billy Bolt po raz kolejny udowodnił, że jest klasą sam w sobie. Brytyjczyk nie tylko ponownie wygrał SuperPole przełamując barierę 40-sekundowego okrążenia, ale także zdobył komplet punktów we wszystkich trzech wyścigach. Droga do tego zwycięstwa nie była jednak prosta. W pierwszym wyścigu mocno naciskał go Jonny Walker na swoim Triumphie, jednak broniący tytułu zawodnik Husqvarny utrzymał prowadzenie do samej mety. Z kolei Dominik Olszowy stoczył zaciętą walkę o trzecie miejsce z Eddie Karlssonem na elektrycznym Starku Varg. Błąd Polaka podczas wjazdu na most kosztował go jednak spadek na czwartą pozycję, a Karlssona jako pierwszy zawodnik w historii dowiózł trzecie miejsce w wyścigu na elektrycznym motocyklu.