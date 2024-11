SuperEnduro 2025: Nowy sezon, nowe technologie i powrót legendy!

Billy Bolt Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii mistrzem świata FIM Hard Enduro – a teraz chce więcej!

wraca do gry! Na dodatek, otworzy nowy rozdział historii startując po raz pierwszy w zawodach takiej rangi na motocyklu elektrycznym.

wystartuje z wielkim hukiem w Gliwicach. Doping kibiców, hałas motocykli oraz potężne emocje ponownie rozsadzą od środka dach PreZero Areny. To będzie prawdziwe święto motorsportu, a polscy kibice mają dodatkowy powód do ekscytacji:

To oznacza, że w tym sezonie czeka nas dodatkowy powiew świeżości podczas wszystkich rund.

W Gliwicach wszystkie oczy zwrócone będą oczywiście na Tadeusza Błażusiaka, który po roku przerwy wraca do rywalizacji w Mistrzostwach Świata SuperEnduro. Po zeszłorocznym "zamieszaniu", FIM dopuścił w tym roku motocykle elektryczne, więc Taddy po raz pierwszy w Polsce wystartuje w barwach Stark Future.

Przystanek w Gliwicach będzie historycznym wydarzeniem dzięki pierwszemu bezpośredniemu starciu motocykli elektrycznych ze spalinowymi w zawodach rangi Mistrzostw Świata. Reprezentacja na klasycznych maszynach również jest gotowa na to starcie.

Bolt vs Walker - kolejna runda

, panujący król SuperEnduro, ma przed sobą kolejne wyzwanie – zdobycie piątego tytułu z rzędu. W zeszłym roku przed zdobyciem czwartego złota nie zatrzymała go nawet kontuzja, której doznał na drugiej rundzie. Czy tym razem komuś uda się go zatrzymać?

Największe szanse można pokładać w jego najgroźniejszym ostatnio rywalu - Jonny'm Walkerze. Wicemistrz wraca jeszcze bardziej zdeterminowany, a do tego uzbrojony w nowy motocykl, który ma mu pomóc w odebraniu korony Boltowi i zdobyciu pierwszego mistrzowskiego tytułu. Już w Gliwicach przekonamy się, czy duet Walker-Triumph jest w stanie zatrzymać Billego.

