Mistrzowska talia SuperEnduro ma 4 asy. Wszystkie spotkają się w Łodzi!

„Jak ścigać się o najwyższe cele, to z najlepszymi! Stawka wygląda w tym roku naprawdę imponująco. Pamiętajmy, że poza mistrzami w klasie Prestige, będą złoci medaliści w klasach juniorskich. Przecież Manu Lettenbichler to jest absolutny światowy top. Zapowiada się ściganie, jakiego jeszcze nie było. Myślę, że dla samej dyscypliny, dla widowiska i kibiców to wspaniałe wieści. Nie mogę doczekać się zawodów. Tęsknię już za kibicami, szczególnie tymi polskimi. Mam nadzieję, że stworzą w Łodzi niezapomnianą atmosferę” – mówi Błażusiak.

