Jó reggelt kívánok SuperEnduro Budapeszt. Taddy i Domin gotowi na powtórkę!

to najtrudniejsze, najbardziej szalone i nieprzewidywalne wyścigi motocyklowe na świecie. Skoro tak, to idealnie pasują do kraju, w którym ludzie posługują się najtrudniejszym językiem. Tisztelettel meghívjuk Magyarországra – zapraszamy na Węgry! Czas odpalić 2. rundę mistrzostw świata SuperEnduro.

„Pamiętam to doskonale! Zawody były kozackie – twarde, wyrównane i bardzo widowiskowe. Niezmiernie cieszyłem się z wygranej, ale kiedy następnego dnia przeczytałem w tytule relacji, że stuknęła mi sześćdziesiątka, to na chwilę zdębiałem i zastanawiałem się, czy autor mnie z kimś nie pomylił (śmiech). Szybko zorientowałem się, że chodzi o 60 wygranych wyścigów. Przyznam, że nie wiedziałem nawet, że zbliżałem się do tej granicy i kiedy sobie to uświadomiłem to pomyślałem – wow, faktycznie, kawał czasu, masa wspomnień. Coś pięknego. Ale to już historia. Można i trzeba wyciągać z niej lekcje, ale żyć trzeba tym, co jest teraz i co przed nami. A przed nami mega ważne zawody” – mówi Błażusiak.