SuperEnduro: Magia liczb

. Sezon 2024/2025 liczy siedem rund. Tytułu broni Billy Bolt, a czy uda mu się dokonać tej sztuki – dowiemy się po finałowych zawodach, 8 marca, we francuskim Levin. Będzie to już 17. edycja cyklu, który wyłania największego fachowca w pokonywaniu przeszkód pod dachem. Poprzednich 16 serii dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń i kilku zaskakujących statystycznych faktów. Wybraliśmy dla was 10 najciekawszych!