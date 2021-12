SuperWieczór SuperBohaterów na GP Polski SuperEnduro 2022

Jednak słaba pozycja startowa do pierwszego wyścigu przed niezwykle krótką prostą zamieniła ten wieczór w prawdziwy sprawdzian charakteru Tadka Błażusiaka. Okazał się on dosłownie nie do złamania, bo mimo upadków i kosztownych błędów, Taddy za każdym razem podnosił się odrabiał straty jak szalony walcząc do samego końca. Wystarczyło to tylko na 5. miejsce w całych zawodach, ale wszyscy, którzy byli na miejscu potwierdzą, że dla polskich kibiców i tak był zwycięzcą, bez względu na wynik.