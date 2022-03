Jak motocykl Taddy’ego dotarł do Izraela?

Każdy zawodnik musiał odpowiednio wcześnie dostarczyć motocykl do terminala cargo na lotnisku pod Wiedniem. Zespół miał do dyspozycji box, w którym mógł umieścić maksymalnie 650 kilogramów ładunku. Poza motocyklem, ekipa Taddy’ego załadowała do niego najpotrzebniejsze części zamienne, materiały eksploatacyjne i narzędzia. W związku ze ściśle przestrzeganymi przepisami lotniczymi, nie wolno było umieszczać w środku płynów i olejów. Na lotnisku w Tel Awiwie boxy wszystkich zawodników przejął i odprawił organizator. Każdy zespół miał do dyspozycji swój sprzęt w dniu poprzedzającym zawody.

