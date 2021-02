SuperEnduro – będziemy tęsknić!

Trzy polskie miasta gościły dotąd rundy SuperEnduro: Łódź, Gdańsk i Kraków. W Europie było ich kilkadziesiąt, w dziewięciu krajach. Wyścigi odbywały się też w Argentynie, Brazylii i Meksyku.

To nie może być skończony rozdział! Trzymamy kciuki, by dyscyplina jak najszybciej poradziła sobie z przejściowymi kłopotami i wróciła do kalendarza FIM.