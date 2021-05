Wszystko, co musisz wiedzieć o surfingu - przewodnik dla żółtodziobów

Surfing - streszczenie (dla leniwych)

Mówiąc najprościej jak się da - surfing to po prostu pływanie na desce po falach. Deski surfingowe mają różne długości. Krótkie "shortboardy" mają zazwyczaj mnie niż półtora metra, a długie, twarde "longboardy" są ponad dwukrotnie dłuższe. Surferzy "łapią falę" wpływając na jej grzbiet na leżąco. (rozpędzają się wiosłując rękami) Później, jest już z górki. Wystarczy wstać, złapać balans i płynąć w poprzek fali, gdy ta będzie zmierzać w stronę plaży. Kilkanaście lat temu surfing był sportem, który można było uprawiać tylko i wyłącznie na morzach i oceanach, ale wraz z rozwojem sportu pojawiły się baseny treningowe i specjalne zbiorniki ze sztucznymi falami, dzięki którym można trenować w zasadzie 24 godziny na dobę.

Krótka historia surfingu

Fish

Surfing narodził się na Hawajach. Pierwsi surferzy okrzyknęli go "sportem królów", ponieważ poza typowymi mieszkańcami tych wysp, na deskach pływała również rodzina królewska. Według najnowszych badań, surfingowa kultura rozwijała się równolegle na całym Pacyfiku. Różne odmiany tego sportu uprawiano między innymi na Fiji, a nawet w Peru. Jednak to właśnie Hawaje stały się kolebką światowego surfingu, gdy na początku XX wieku ludzie z całego świata zaczęli odwiedzać to magiczne miejsce. Amerykańscy zajawkowicze z Kalifornii i australijscy amatorzy sportów wodnych bardzo szybko zrozumieli, jak wielki potencjał drzemie w tej zajawce. Tak rozpoczął się proces ewolucji, który trwa do dziś. Lokalna zajawka stała się najbardziej rozpoznawalnym sportem wodnym, a niewielka społeczność, przekształciła się w ogromną organizację World Surf League, która zrzesza reprezentantów 55 krajów z całego świata.

Czym tak właściwie jest surfing?

To zależy. Po wielu latach ewolucji, pojawiło się sporo nowych odmian surfingu, takich jak "freesurfing", "surfing zawodniczy", "longboarding", "shortboarding", czy "tow surfing". Nie kumasz o co chodzi? To nic. Już tłumaczymy.

Freesurfing

Jak łatwo się domyślić, freesurfing to po prostu pływanie na desce dla zajawy - bez zawodów, nerwów i niepotrzebnego stresu. Nie oznacza to, że sport pozbawiony jest reguł i zasad. Patrząc na grupę surferów wyczekujących na falę, wiele osób może odnieść wrażenie, że cała procedura łapania fali, to tak naprawdę kwestia przypadku. Prawda jest jednak zupełnie inna, bo wszyscy surferzy bardzo przestrzegają niepisanego "kodeksu", którego najświętsza zasada brzmi: "Surfer, który znajduje się w najbardziej optymalnej pozycji ma na fali pierwszeństwo. Jeśli ruszy do akcji, reszta musi zejść (spłynąć) mu z drogi." A! No i jeszcze jedno. Gdy ktoś złapie naprawdę konkretną falę i zaliczy naprawdę stylową sesję, warto przybić mu piątkę lub wykrzyczeć jeden z najbardziej popularnych (w środowisku sportów ekstremalnych) zwrotów: "Yeah Boy/Girl!!"

ABC... Surfingu

Surfing zawodniczy

Zasady surfingu zawodniczego są bardzo zbliżone, niezależnie od organizacji, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie zawodów. Zawodnicy są dzieleni na dywizje i rozbijani na grupy pod kątem płci i wieku. Występy zawodników oceniają sędziowie, którzy dokładnie analizują technikę, styl, dynamikę, triki i wiele innych elementów. Wszystko zależy od rozgrywanej konkurencji.

Shortboarding

Jak już wspominaliśmy, deski do shorboardingu nie przekraczają 1,8 metra długości. To najbardziej popularna odmiana, która idealnie nadaje się do wykonywania krótkich, szybkich manewrów i dynamicznych trików.

Longboarding

To surfingowy klasyk. W longboardingu liczy się przede wszystkim styl. Zawodnicy pływający na takich deskach skupiają się na płynności i pełnej kontroli. Spokój i równowaga - to dwie cechy, które wyróżniają tą odmianę sportu.

Kai Lenny's © Red Bull Content Pool

Tow surfing

To najmłodsza odmiana surfingu zarezerwowana dla najlepszych i najodważniejszych zawodników na świecie. Na początku XI wieku surferzy z Maui postanowili zaatakować fale o wysokości piętnastu metrów. Problem polegał na tym, że te potwory płyną tak szybko, że trudno jest się na nie rozpędzić. Laird Hamilton i jego ekipa odkryli jednak, że przy pomocy skuterów wodnych, surferzy mogą osiągnąć prędkość, dzięki której zjazd z grzbietu takiej fali, staj się wykonalny. Krótkie, ciężkie deski zostały wyposażone w strapy umożliwiające holowanie, a surfing z wykorzystaniem skuterów wodnych stał się jedną z najbardziej technicznych odmian sportu.

Chcę spróbować. Czego potrzebuję?

Szczerze mówiąc, to niczego specjalnego. Na start wystarczy pianka, deska i specjalny pasek, którym przyczepisz ją do swojej nogi. Obecnie na prawie każdej plaży, na której można spotkać surferów, można też znaleźć wypożyczalnie sprzętu i szkółki surfingowe pełne doświadczonych instruktorów. Pierwsze godziny w wodzie warto spędzić z kimś, kto ogarnia temat. Później możesz już pływać z ekipą. Pamiętaj tylko o świętej zasadzie!

Surfingowy słownik

Naucz się kilku podstawowych pojęć, które przydadzą Ci się na pierwszej sesji!

"Barrel" (tuba)

Surfingowy "Święty Grall". Pamiętasz to ujęcie z filmu, gdy fala dosłownie zamyka się nad surferem tworząc zamkniętą "lufę" . Okazuje się, że przepłynięcie przez taką tubę wymaga idealnej równowagi i świetnej orientacji przestrzennej. To największe marzenie każdego surfera i według większości zawodników, jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń, jakie może się przytrafić amatorowi sportów ekstremalnych.

Kuba Kuzia i pierwsze "tuby" na Bałtyku

"Bottom turn"

To jeden z najbardziej klasycznych manewrów, wykonywanych przez surferów. Po tym jak surfer złapie falę i spłynie w dół po jej grzbiecie, wykonuje zwrot, kierując dziób deski w kierunku otwartej części fali. Dzięki temu zawodnik zyskuje pęd, który może wykorzystać, by przepłynąć dalej "w poprzek" fali. "Bottom turn" to dla surferów odpowiednik naciśnięcia na pedał gazu. Tak wiemy, trochę to zagmatwane, ale zrozumiesz, gdy pierwszy raz wypłyniesz na wodę.

"Top turn"

To takie przeciwieństwo bottom turn'u, o którym pisaliśmy już powyżej. Nie myśl jednak, że oba manewry wzajemnie się wykluczają. Wręcz przeciwnie. Surfing polega na tym, by łączyć ze sobą oba elementy. Gdy po dolnym zwrocie nabierzesz trochę prędkości i wypłyniesz w stronę otwartej części fali, możesz wykonać Top Turn, by podpłynąć na jej szczyt, rozchlapać trochę wody w maksymalnie stylowym skręcie, a następnie wygenerować trochę prędkości. To taki zwrot, który wykonujesz w górnej części fali, by na nowo rozpędzić deskę. Proste? Nie do końca. Ale za to piekielnie satysfakcjonujące!

Floater

Niegdyś manewr ściśle funkcjonalny, a obecnie element świadczący o dobrej stylówce surfera. Nie wszystkie fale załamują się idealnie wzdłuż plaży, więc kiedy surfer napotyka przerwę, która jest zbyt długa, by zawrócić, musi użyć swojej prędkości do przepłynięcia do kolejnego grzbietu fali. Dobrze wykonany floater zdaje się przeczyć prawom fizyki, ale uwierzcie nam na słowo - to wszystko tylko kwestia praktyki!

Air

Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Po ogarnięciu podstawowych manewrów, floaterów, nadchodzi czas by wzbić się w powietrze. Sam lot jest dla większości surferów sztuczką z górnej półki, ale są na świecie zawodnicy, którzy potrafią wykonać obroty o 360, a nawet 540 stopni!

That’s Caroline

Najlepsi surferzy - kogo warto obserwować

Kai Lenny – Laird Hamilton nowego pokolenia. Specjalista od wielkich fal, i konkretnych trików. Jego 360-tki to chyba najbardziej stylowe numery na świecie!

Carissa Moore – Jedna z najlepszych zawodniczek w historii sportu. Czterokrotna mistrzyni świata, która zmieniła oblicze kobiecego (i nie tylko) surfingu.

Caroline Marks – W sezonie 2018, w wieku 16 lat Marks stała się najmłodszą surferką, która wywalczyła kwalifikację na zawody World Surf League i wygrała zawody w swoim debiutanckim sezonie. Przez najbliższe lata to ona będzie rozdawać karty.

Kanoa Igarashi – Najbardziej utalentowany japoński surfer, który w sezonie 2019 wywalczył zwycięstwo w Klasyfikacji generalnej WSL.

Jordy Smith – Kilka tytułów mistrzowskich na koncie, świetne umiejętności techniczne i nieprawdopodobna dynamika. Niezależnie od tego czy fala ma 2 czy 10 metrów, Jordy będzie wiedział, jak sobie z nią poradizć.

Mick Fanning – Trzykrotny mistrz świata znany jako "White Lightning" jest jednym z najszybszych surferów na świecie. Obecnie Mick jest na zawodniczej emeryturze, a za swój cel obrał sobie znalezienie nowych miejscówek, które umożliwią dalszą ewolucję sportu.

Lucas 'Chumbo' Chianca – Chumbo to gość od zadań specjalnych. Poradzi sobie z każdą falą, a gdy warunki są sprzyjające, odpali triki, które większość surferów, uważa za niemożliwe.

Eli Hanneman – Jeśli chodzi o triki wykonywane na desce surfingowej, to ten gość jest przyszłością tego sportu. To tylko kwestia czasu, aż pochodzący z Hawajów zawodnik, zacznie dominować na międzynarodowej arenie.

Bronson Meydi – Wschodząca gwiazda indonezyjskiego surfingu. Poskramiacz "tub", specjalista od płynnego i stylowego surfingu.

Molly Picklum – Jeden z najlepszych surferów nowego pokolenia. Australijczyk posiada niezwykle dynamiczny styl, który powoli przenosi na coraz większe fale.

Julian Wilson – Ten gość chyba urodził się z deską do windsurfingu w ręce. No dobrze, to niemożliwe, ale od kiedy pamiętamy, wymiata na desce, dosłownie miażdżąc konkurencję. Warto mieć na niego oko.

Kolohe Andino – Gdy jesteś synem "Dino" nie możesz nie pływać na desce. Podobnie jak Wilson, Kolohe wskoczył na deskę jeszcze zanim nauczył się chodzić. Surfing ma we krwi. I to dosłownie!

Gdzie mogę zobaczyć więcej?

Gdy znudzą Ci się filmy zobacz transmisję z największych surfingowych zawodów. Większość imprez możesz oglądać na żywo na Red Bull TV!

Pipe Masters

World Surfing League

Surf Ranch Pro

Nazaré Tow Surfing Challenge, Nazaré, Portugal

Triple Crown of Surfing

Jaws Big Wave Championships

Red Bull Cape Fear

International Surfing Association World Surfing Games