Sezon na wielkie fale w Nazaré wystartował i są szanse na rekord!

„Zawsze kiedy zdarza się La Niña, warunki big wave’owe są bardzo dobre, wręcz ekstremalne” – mówi mistrz surfingu na gigantach, Carlos Burle. Według amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), La Niña obudziła się 11 września. Teraz zbiera żniwo w

– portugalskiej mekce osób surfujących na wielkich falach. W tym roku widywano tam już niezłe fale. Działo się to również latem, co jest postrzegane jako dobra prognoza tego, co może się wydarzyć teraz.