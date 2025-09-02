Suwak podsumowuje pierwszą edycję King Of The Spot

Deskorolka
Jeśli komukolwiek wydawało się, że po tylu latach formuły zawodów deskorolkowych się już wyczerpały to spieszymy z informacją, że na szczęście nic bardziej mylnego. Ostatnio w Warszawie odbyła się pierwsza edycja King Of The Spot, czyli zawodów polegających na nagraniu najlepszego przejazdu w określonym miejscu i czasie. Po zakończeniu postanowiliśmy zadać kilka pytań Jakubowi Suwakowki Suwińskiemu, który był pomysłodawcą całej akcji.
Jak wrażenia po pierwszej edycji pod kątem ilości uczestników?
Jestem miło zaskoczony ile osób wzięło udział w King Of The Spot. Fajnie, że pojawiło się kilka osób spoza Warszawy i że chciało im się wpaść, ponagrywać, zaangażować itp. Szkoda, że nie pojawiła się żadna dziewczyna, a wiem, że jeździ ich trochę w całej Polsce i w samej Warszawie. Może za rok.
Jak oceniasz efekt finalny pod kątem organizacyjnym?
Dołożyliśmy wszelkich starań by te event wyszedł jak najlepiej i chyba się udało. Wiemy, że kilka rzeczy będzie trzeba przeorganizować na drugą edycję i mam nadzieję, że skejty załapały zasady, bo z tym był największy problem (śmiech). Finalnie się udało i każdy wiedział co jest 5.
Chcesz może powiedzieć, co nie zagrało lub co będzie poprawione w kolejnych edycjach?
Nie mogę za dużo powiedzieć, bo wszystko jeszcze jest w fazie przemyśleń, ale na bank zmienimy system oceniania. Wiadomo, że nie dogodzisz wszystkim, ale sporo rozmawialiśmy i słuchaliśmy i mamy na to nowy pomysł. Koniec końców zawsze ktoś będzie marudzić (śmiech).
Jak wyglądało wspólne oglądanie przejazdów w kinie? Dużo osób przyszło wspólnie obejrzeć zgłoszenia?
Frekwencja była bardzo G. W kinie było prawie full, a sala jest na 300 osób, więc fajnie. Trochę się tego obawiałem, że będzie mało ludzi, ale skejty dopisały.
To pewnie planujesz już kolejną edycję - dobrze myślę?
Mam kilka miast w głowie, do który na bank uderzymy z tym eventem, ale trzeba się do tego na spokojnie przygotować, pogadać z lokalsami, zaangażować ich w akcję itp. Będzie dobrze.
Myślę, że ma to duży potencjał zwłaszcza, że jak wcześniej powiedziałeś w tej edycji brały udział osoby nie tylko z Warszawy. Tak na szybko z głowy bez zobowiązań jakie powiedzmy 3 miasta by były według Ciebie ciekawe na taki konkurs?
Kraków, Poznań, Katowice - będę dzwonić.
Wymień proszę 3 triki ze wszystkich przejazdów, które Tobie najbardziej zapadły w pamięci? Chodzi o same triki, a nie przejazdy.
O panie. Ja nie pamiętam, po co do sklepu poszedłem czasami, ale dobra daj mi sek... mam! FiFi backside nosegrind revert na rurce - mocny triczek, sam lubię go robić, Dima nollie heel na żółtym gapie - fajny soczysty i OG Cinek switch nosegrind fejki flip out! Ale tam stary poszła cała masa grubych trików, więc big up dla każdego!
Zobacz zwycięski przejazd Tomka Ziółkowskiego nagrany na terenie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: