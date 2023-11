Polacy powtórzą sukces sprzed roku? Czas na finał Red Bull Campus Clutch!

To jednak nie wszyscy Polacy, których będziemy mogli oglądać podczas nadchodzących zmagań. Szóstym naszym rodakiem, który zakwalifikował się do finałów Red Bull Campus Clutch jest bowiem Jakub

To jednak nie wszyscy Polacy, których będziemy mogli oglądać podczas nadchodzących zmagań. Szóstym naszym rodakiem, który zakwalifikował się do finałów Red Bull Campus Clutch jest bowiem Jakub Inkelo Mrowiński, który reprezentować będzie Wielką Brytanię.

“Cieszę się bardzo, że wreszcie coś udało się wygrać. Do Stambułu na pewno będziemy się już przygotowywać, nie tak jak do krajowych finałów. Tak naprawdę nie graliśmy bowiem ani jednego sparingu" - mówił po zwycięstwie nad Teamem Tofik kapitan Przejazdu - Kozok .

