Świetny początek "Dychy" i "hadesa" w Sztokholmie! ENCE gra dalej

Po ponad dwóch latach od ostatniego Majora fani Counter-Strike: Global Offensive doczekali się kolejnego turnieju tej rangi. Za organizację wziął się PGL, a miejscem rozegrania eventu jest Sztokholm. To przełomowe zmagania i nie chodzi tylko o powrót w czasie pandemii. Po raz pierwszy drużyny powalczą o aż tak wielką pulę nagród, wynoszącą dwa miliony dolarów.

Polscy kibice nie doczekali się w stawce polskiej drużyny. Nie oznacza to jednak, że nie mają oni komu kibicować. W pierwszej „Challenger Stage”, wystąpiło ENCE. W składzie fińskiej organizacji znajduje się dwóch Polaków. „dycha” dołączył do projektu w styczniu tego roku, natomiast „hades” jest członkiem zespołu od połowy czerwca.

Apetyty ENCE były duże, bo w ostatnim czasie zajęło ono m.in. drugie miejsce w Intel Extreme Masters XVI – Fall: Europe. Realnym celem drużyny był awans do drugiej rundy Majora. By tego dokonać, gracze fińskiego projektu musieli wygrać trzy spotkania. Pierwszy etap rozegrano bowiem w systemie szwajcarskim.

Podopieczni Eetu „sAwa” Sahy świetnie zaczęli zmagania, w pierwszym meczu pokonując GODSENT 16:10. Jeszcze tego samego dnia ENCE zmierzyło się z FaZe. Zespół z Polakami miał swoje momenty, ale ostatecznie to rywale sięgnęli po zwycięstwo 16:12.

