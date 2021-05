Koncert Magica! Janowski poprowadził Spartę do wygranej

potwierdził znakomitą dyspozycję w tym sezonie. W niedzielę „Magic” był niemal nie do ugryzienia, imponował odważną oraz skuteczną jazdą i poprowadził wrocławską Spartę do ważnej wygranej w Częstochowie.

. Do tego Sparta nadal musi radzić sobie bez kontuzjowanego Taia Woffindena. Mimo to goście przybyli do Częstochowy z bardzo bojowym nastawieniem.