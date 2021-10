9 oznak przetrenowania

Wszyscy sportowcy amatorzy mają skłonność do trenowania najciężej jak się da, niezależnie od dyscypliny, jaką uprawiają. Nie ma lepszego uczucia, niż to, gdy ta ciężka praca zaczyna się opłacać i jest widoczna w coraz lepszych rezultatach, życiówkach, czy kolejnych zwycięstwach w zawodach. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasz entuzjazm i zaangażowanie zaczyna przerastać nasze możliwości. Zaczyna narastać głębokie zmęczenie, które może uczynić więcej szkody niż pożytku. Porozmawialiśmy z trenerem programu British Rowing Start, który ma na celu wyłonienie przyszłych gwiazd wioślarstwa i wytrenowanie ich od zera do poziomu olimpijskiego, Danem Harrisem. Poprosiliśmy go, aby pomógł nam zidentyfikować oznaki przetrenowania.

1. Twoje tętno zaczyna wskazywać niepokojące wartości

“Zawsze monitorujemy tętno spoczynkowe jako ważny wskaźnik" - mówi Harris, tłumacząc przy okazji, że najlepiej jest je mierzyć od razu po przebudzeniu.

Notuj tętno spoczynkowe i sprawdź, czy się nie przetrenowujesz © Getty Images

"Jeśli jest o 10 uderzeń na minutę (lub więcej) szybsze niż wartość odniesienia, średnia z normalnych poranków, odstawiamy naszych sportówców od treningu - nawet wysyłamy ich do domów. 7 i więcej powoduje, że staramy się lepiej dostosować treningi zmniejszając ich intensywność, albo objętość. W przypadku zwykłego przeziębienia, albo ogólnego zmęczenia dajemy im dwa dni wolnego, albo stosujemy lekki trening".

2. Nie możesz uzyskać wyników na swoim normalnym poziomie

Chyba wszyscy to mieliśmy. Są takie dni, że po prostu nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego tempa, czy wycisnąć na klatę tyle, ile normalnie. Harris uważa, że powinien być to dla nas silny sygnał mogący oznaczać przetrenowanie.

Normalne czynności zaczynają sprawiać trudność? © Gines Diaz/Red Bull Content Pool

“Normalny trening będzie ci wykonać o wiele ciężej, jeśli ulegniesz przetrenowaniu" - mówi. "Jeśli to się zdarza raz na jakiś czas, to OK, co może po prostu oznaczać zmęczenie poprzednim treningiem. Jednak uwaga na niemożność, trudności w wykonywaniu lekkiego treningu, na małej intensywności. Tutaj dostajesz wyraźniejszą wskazówkę na temat ogólnego zmęczenia, niż podczas treningu interwałowego na dużej intensywności".

3. Odczuwasz ciągłe, głębokie zmęczenie

Harris tłumaczy, że można odczuwać zmęczenie fizyczne i mentalne. Kiedy jest się przetrenowanym można cierpieć na jego oba rodzaje i przeważnie tak właśnie jest.

Zmęczenie na zdjęciu © Kelvin Trautman / Red Bull Content Pool

“Uważam, że zmęczenie mentalne jest ważnym czynnikiem. Wtedy, podczas treningu nie można się skupić nad tym, na czym się powinno. Jednocześnie potreningowe bóle mięśni i zakwasy mogą się nas trzymać dłużej niż zwykle, przez co regeneracja zajmuje więcej czasu, albo pogłębia się uczucie zmęczenia".

4. Obniżona jakość snu lub bezsenność

Może ci się wydawać, że kiedy ktoś jest przemęczony, zasypianie przychodzi łatwo. Ale ważniejsze jest to, jaka jest jakość tego snu.

Sen zapewnia regenerację © Beartooth

"Przetrenowani sportowcy mogą doświadczyć potrzeby snu utrzymującej się przez cały czas, a nie tylko w nocy. Mogą na przykład zdrzemnąć się w środku dnia, a potem mieć problemy ze snem wtedy, kiedy potrzebują go najbardziej. Brak właściwego snu w normalnych, naturalnych odstępach czasu ma decydujący wpływ na regenerację" - mówi trener.

5. Doświadczasz obniżenia nastroju

Jeśli traktujesz sport poważnie - niezależnie, czy jesteś profesjonalistą, czy amatorem - stan twojego umysłu i ogólny nastrój jest zależny od tego, jak ci idzie. Miecz jest obusieczny. Gdy idzie nam dobrze, czujemy endorfiny, ale gdy doświadczamy niepowodzeń możemy mieć mieszane uczucia.

Trenażer to potężne narzędzie © Dave Mackison

Harris wyjaśnia: "Jeśli czujesz się słabo podczas treningu, to może być bezpośredni objaw zmęczenia, ale jeśli ten stan utrzymuje się, to przyczyna nie jest już tak oczywista. Ale przy tym, miej na uwadze to, że nawet jeśli trochę odpoczniesz, jeszcze przez jakiś czas możesz nie czuć się najlepiej. To OK - w końcu chcesz trenować, prawda?"

6. Ciągle łapiesz kontuzje

Rzeczą wspólną dla wszystkich sportowców są bóle mięśni, czy naciągnięcia, które wynikają z popychania organizmów do granic możliwości, a często również przesuwania ich. To nie zawsze coś negatywnego. Zmniejszenie ilości i natężenia dolegliwości to oznaka adaptacji organizmu do treningu. Jednak u osób przetrenowanych tego typu przypadłości będą się zdarzać o wiele częściej.

Przetrenowanie prowadzi do kontuzji © Shutterstock

"Jeśli ciężko trenujesz, lekkie dolegliwości będą się zdarzać. Ale będą ci dokuczać o wiele bardziej jeśli będziesz trenować zbyt ciężko. Staraj się wychwycić je wcześnie i odpuść trening, zamiast starać się je nim zwalczyć".

7. Wciąż chorujesz

Wioślarze trenują nawet trzy razy dziennie - często w trudnych warunkach pogodowych, w dodatku na wodzie. Harris często widział, jak przetrenowanie wpływa na odporność organizmu i prowadzi do łatwiejszego łapania infekcji.

Overtræning kan lede til sygdom © Alexander Beer

"Słaba odporność to jasna oznaka przetrenowania. Jeśli wciąż się przeziębiasz, kaszlesz, łapiesz infekcje, to jest to jego naturalny objaw. Ignorowanie go może prowadzić do czegoś trudniejszego w leczeniu niż przeziębienie. Tak samo, jak w przypadku urazów, staraj się wyłapywać pierwsze symptomy szybko, aby wspomóc regenerację".

8. Nie masz motywacji

Pomijając fakt, że wszyscy kochamy trenować i rywalizować, kiedy jesteśmy przetrenowani, może nam się naprawdę nie chcieć. “Po ciężkim tygodniu treningu, możesz być na krawędzi. Jeśli to przydarza się podczas każdego bardziej obciążającego bloku, coraz ciężej może być ci się zmotywować do wykonywania ćwiczeń" - mówi Harris.

Vær opmærksom på kroppen, når du træner hårdt © Mark Dadswell/Red Bull Content Pool

“Kiedy motywacja zaczyna być problemem, siadam z moimi zawodnikami i zwracam ich uwagę na ich główne cele długoterminowe. Zmieniamy też plany krótkoterminowe, by dać im nowe, mniejsze, łatwiej osiągalne cele na najbliższy czas. Już samo rozmawianie o tym z trenerem może być motywujące, ponieważ jeszcze ktoś oprócz nas jest w to zaangażowany".

9. Przestajesz poprawiać swoje możliwości

Jeszcze jednym, subtelnym objawem przetrenowania jest efekt płaskowyżu treningowego, kiedy twój rozwój popada w stagnację. Jest to tak samo częste wtedy gdy nie zwiększamy obciążeń treningowych, jak i wtedy, gdy te obciążenia są zbyt duże.

Seppe Smits rozmawia z trenerem © Vaughan Brookfield/Red Bull Content Pool

“Może dojść do tego, że przestaniesz dostrzegać postępy, bez towarzyszącego temu efektowi zmęczenia, czy choroby" - twierdzi Harris. "Po ciężkim okresie treningu twoje możliwości mogą przestać się poprawiać, albo nagle się obniżyć".

Jak sobie poradzić, gdy dopadnie nas przetrenowanie?

Jeśli wydaje ci się, że zaczynasz zmagać się z przetrenowaniem i dostrzegasz u siebie jeden z wymienionych symptomów, Harris ma kilka rad, jak szybko ugasić ten iskrzący problem:

Homero Díaz og Iván Ramirez arbejder sammen til træning © Jaime Fernandez Diaz/Red Bull Content Pool

Zawsze lepiej jest wychwytywać przemęczenie wcześniej niż później. Jeśli objawy nie ustąpią po tygodniu znacznego zmniejszenia obciążenia, skontaktuj się z lekarzem.

Staraj się podchodzić do budowania formy z uwagą - zwłaszcza w sportach wytrzymałościowych. Rób to systematycznie i buduj ją przez dłuższy czas, a nie nagle.

Kontroluj się ustalając tętno spoczynkowe, które będzie dla ciebie wartością odniesienia, aby wychwycić jego wzrost nim dojdzie do poważniejszych problemów.

Analizuj swoje osiągi. Używaj obiektywnych danych liczbowych, aby łatwiej zauważyć spadek formy.

Słuchaj swojego ciała! Nie łatwo jest odpuścić i odpoczywać przez większy czas, gdy sytuacja tego wymaga. Bądź otwarty w rozmowie z trenerem, jeśli chodzi o mówienie o swoich odczuciach względem treningu.