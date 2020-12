Symbole w grach wideo, które stały się ikoniczne dla historii gamingu

Często towarzyszy ci uczucie, że "gdzieś to już widziałeś", gdy rozpoznajesz konkretnego bohatera lub przedmiot - mimo faktu, że nie kojarzysz z jakiej gry pochodzi? Istnieją ikoniczne dla gier wideo symbole, których nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać. Na poniższej liście pominęliśmy oczywiście wąsatego hydraulika Mario i inne, podobne jemu oczywistości, skupiając się raczej na tych ikonach historii gamingu, które są równie ważne, ale nieco rzadziej pojawiają się w podobnych zestawieniach. Oto jedne z najważniejszych symboli w grach wideo, które stały się ikoniczne dla gier wideo:

Ptaki w Angry Birds!

Można zaryzykować stwierdzenie, że Angry Birds to nie tylko najważniejsza gra mobilna wszech czasów , ale i jedna z najbardziej dochodowych produkcji na smartfony, które powstały w historii komórkowego gamingu. Wściekłe ptaki są dziś o wiele bardziej rozpoznawalne od takich gier, jak kultowy dla wielu retromaniaków Snake (i późniejsze jego wariacje) - ale ich historia nie jest tak długa, ponieważ pierwsza odsłona serii pojawiła się dopiero w 2009 roku (kiedy to trend na gry mobilne znów zwyżkował). Od tego czasu zamysł rozgrywki w większości gier z serii pozostał taki sam (wciąż chodzi o odwieczną batalię między wkurzonymi ptakami i zielonymi świniami kradnącymi tym pierwszym ich jajka), jednak gameplay ewoluował .

Kolejne gry usprawniane były bowiem o szereg ciekawych rozwiązań i mechanizmów, sprawiając, że gracze nie mieli wrażenia konsumpcji "odgrzewanego wielokrotnie kotleta". Niezależnie od otoczki fabularnej w destrukcyjne przygody "Czerwonego" i jego pierzastych przyjaciół gra się nad wyraz dobrze! Dowodem na to, że Angry Birds są kultową marką i growym symbolem samym w sobie , są miliony zadowolonych graczy na całym świecie, serial kreskówkowy i kinowy film animowany. Nie bójmy się więc tego powiedzieć - agresywne ptaszyska walczące z świnkami są symbolem gigantycznego sukcesu i rewolucji w branży mobilnych gier wideo.

Claptrap - najlepszy roboprzyjaciel w grach!

Ten żółty, niepozorny i przerdzewiały robot to najlepszy przewodnik po planecie Pandora - przynajmniej w jego własnym mniemaniu, bo gracz ma z niego większy pożytek w kontekście... przybocznego trefnisia umilającego rozgrywkę w grach z serii Borderlands. Claptrap znany jest przede wszystkim ze swej nieumiejętności otwierania drzwi (pozdro dla kumatych) - chociaż jego osobowość stała się rozpoznawalna daleko poza uniwersum stworzonym przez Gearbox Software , dzięki występach gościnnych w grach takich jak Poker Night at the Inventory, Torchlight II - pojawił się nawet jako plecak w Fortnite, o ile oczywiście posiadało się własny egzemplarz Borderlands 3 ! To najbardziej uroczy przyjaciel-robot, na jakiego natrafiliśmy w popkulturze od czasu kultowego R2D2 z Gwiezdnych Wojen!

Niezależnie od tego, czy grałeś w Borderlands, czy też nie, z pewnością kojarzysz te żółtawe pudełko utrzymujące równowagę na jednym kole, sypiące co chwilę żartami przy użyciu melodyjnie-robotycznego głosu. Fani serii darzą go bezwarunkową miłością - nie dziwi to jednak, ponieważ jest idealnym kompanem, który niemal każdą, nawet najbardziej dramatyczną sytuację potrafi obrócić w żart. Nie jest jednak przesadnie bojowo nastawiony, więc może znacząco osłabić siłę drużyny w Borderlandsach.

Logo Gears of War!

Dla wielu graczy seria Gears of War to świętość . Marka darzona jest tak olbrzymią sympatią przez fakt, że zrewolucjonizowała strzelanki z perspektywy trzeciej osoby (TPSy), stając się jedną z ważniejszych serii growych pojawiających się pod szyldem Microsoftu (w których powstanie, swoją drogą, miało też wpływ polskie studio, People Can Fly maczające palce przy powstaniu części drugiej oraz odsłony o podtytule Judgment). Przygody Marcusa Fénixa i jego równie odważnych towarzyszy (Doma, Bairda i Cole Train) walczących z kosmiczną szarańczą, stały się rozpoznawalne wśród graczy z całego globu - podobnie jak logo gry, znane także na całym świecie jako Karmazynowy Omen .

Symbol rozpoznawalny przez fanów Gears of War - Karmazynowy Omen © The Coalition - Microsoft

Koło zębate otaczające umiejscowioną w środku czaszkę przedstawiciela obrzydliwej rasy obcych, szarańczy, to dla zaznajomionych z serią Gears of War symbol prób w wygraniu z kosmicznym najeźdźcom. Może przez fakt, że grafika ta związana była ze zdrowiem głównego bohatera i stawała się na ekranie coraz bardziej widoczna, kiedy protagonista raz za razem przyjmował kolejne ciosy na klatę? Niezaprzeczalnie jednak logo przyjęło się w popkulturze. Gracze m.in. tatuują go sobie na ciele lub korzystają z emblematu umieszczonego na ubraniach, czapkach, tenisówkach i innych elementach garderoby - po to właśnie, aby móc rozpoznać się z innymi fanami gry. Trzeba przyznać, że miłośnicy serii Gears of War to jedna z bardziej oddanych jakiejkolwiek grze społeczności na świecie.

Kryształ z The Sims

Seria gier The Sims , która pojawiła się na świecie przeszło 20 lat temu, jest jedną z najpotężniejszych marek growych w historii gier wideo . Magia produkcji tkwi przede wszystkim w tym, że rozgrywka może spodobać się każdemu - odnajdzie się w niej zarówno miłośnik budowania mieszkań/domów/sklepów i innych budowli użyteczności publicznej lub prywatnej, fan przebieranek i makijażu, a także każdy entuzjasta zarządzania. Więc w The Sims zakochać może się fan każdego gatunku. Chociaż można zgubić się w mnogości dodatków i modów do poszczególnych odsłon serii , jedno pozostaje bez zmian - simsowy zielony kryształ tak charakterystyczny dla całej serii .

Kryształ ten służy nie tylko do lokalizacji postaci aktywnych w grze, ale także pozwala poznać nastrój Sima (tak nazywa się ludzi w uniwersum The Sims) - gdy zmienia kolor na czerwony, wtedy wiemy, że podopieczny ma złe samopoczucie, a złoty lub platynowy oznaczać może jego wyśmienite samopoczucie. Poza grą jednak jest to symbol rozpoznawczy fanów serii - nazywanych często od nazwy gry "simsomaniakami" - stosowany w formie tatuaży, wisiorków, kolczyków, wzorów na ubraniach, pluszaków i innych gadżetów. Emblematu nie wstydzą się ani starsi, ani młodsi miłośnicy gry wideo - od młodych dziewczyn, po poważnych dyrektorów wielkich firm i utalentowanych sportowców. Praktycznie każdy gracz miał swój simsowy etap w życiu - lub dopiero będzie go miał.

Sztylet Czasu z Prince of Persia

Seria gier Prince of Persia ma już na karku... 31 lat (pierwsza odsłona serii, w dwuwymiarze, pojawiła się jeszcze w 1989 roku). Na stałe wpisała się do annałów gamingu za sprawą pierwszej trójwymiarowej odsłony o podtytule "Piaski Czasu", która miała swoją premierę w 2003 roku. Poza przeniesieniem platformówki w 3D, nowa odsłona przyniosła wiele ciekawych rozwiązań gameplayowych - z czego najważniejszą okazała się mechanika kontroli czasu . Wszystko to za sprawą Sztyletu Czasu - ta przydatna broń pozwalała głównemu bohaterowi uniknąć śmiertelnych pułapek (poprzez zwolnienie czasu), a także cofać się w czasie, aby nie spaść w przepaść lub na śmiertelne kolce. Artefakt ten ma jednak ograniczone działanie i nie da się manipulować czasem w nieskończoność.

Sztylet tytułowego Księcia Persji stał się gadżetem ikonicznym nie tylko dla fanów serii, ale także dla miłośników platformówek i ciekawych rozwiazań gameplaywoych. Fant ten okazał się, że pomyślano o stworzeniu filmu z Jakiem Gyllenhaalem w roli tytułowej. Tym bardziej cieszy więc, że na 18 marca zapowiedziany został remake kultowych dziś Piasków Czasu , stanowiących wciąż wzór dla dzisiejszych gier zręcznościowo-platformowych.

Noktowizor ze Splinter Cell

Aż trudno uwierzyć, że ostatnia gra z serii Splinter Cell ukazała się siedem lat temu (chodzi oczywiście o odsłonę z podtytułem Blacklist, której premiera miała miejsce w 2013 roku). Sam Fisher , bohater gier Splinter Cell, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tajnych agentów zaraz po Solid Snake'u - wciąż jednak przywdziewa najbardziej charakterystyczne w serii gogle noktowizyjne z trzema świecącymi na zielono soczewkami. Miały one niezwykłe zastosowanie gameplayowe (widzenie w całkowitych ciemnościach lub termowizja) i przy okazji czadersko wyglądały! Nie dziwi więc, że fani na całym świecie domagają się powrotu Sama, wciąż wierząc że Ubisoft powróci z marką w wielkim stylu. Na razie jednak możemy nacieszyć się wyłącznie występem Sama Fishera w Rainbow Six Siege . Istnieje więc cień szansy, że kiedyś jeszcze zagramy w nową produkcję o Samie Fisherze spod znaku Toma Clancy'ego - teraz jednak pozostało nam trzymać za to kciuki.

Symbol samurajów w Cyberpunku 2077

Okej. Cyberpunk 2077 jest dopiero w przededniu swej premiery , ale już teraz zdążył się wryć w umysły wielu graczy - i to nie przez fakt, że wyczekiwanie premiery tej gry stało się kulturowym ewenementem. Najnowsza produkcja REDów jest bowiem po brzegi wypełniona symbolami kultury rozpoznawalnymi przez masy - chodzi między innymi o Keanu Reevesa wcielającego się w Johnny'ego Silverhanda czy fenomenalny zespół Refused, który użyczył głosów i strun wirtualnej kapeli The Samurai . Ta ostatnia jest bardzo ważna dla gry i uniwersum, w którym toczy się akcja fabularna Cyberpunka 2077 - demoniczne symbole Oni już teraz są rozpoznawalne na całym świecie i identyfikowane właśnie z tą grą, pojawiając się niemal w każdej przestrzeni życia codziennego graczy i niegraczy (trochę to zasługa ogromnych nakładów finansowych REDów na kampanię reklamową, a trochę wina hypetrainu, w który udało się wskoczyć chyba całemu growemu światu).