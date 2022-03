Nawet wpadka z kluczami nie powstrzymała Coopera Webba, Ryana Sipesa i Tylera Beremana przed dostaniem się na tor wyścigowy Indianapolis Motor Speedway i przejęcia go w motocrossowym stylu. Podczas kręcenia ujęć do projektu "Klucze do toru", cała trójka zdecydowanie czuła się na nim jak w domu jeżdżąc po trybunach, ścigając się w tunelach i skacząc nad legendarnym odcinkiem kostki brukowej na torze "Yard of Bricks".