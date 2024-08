„To miejsce to kosmos”, a tylko 300 km od Polski. Sziget Festival!

pod nazwą Diáksziget, bawiło się na nim „tylko” 43 tysiące ludzi i grało „jedynie” 200 wykonawców z lokalnej sceny. Tylko i jedynie, bo kiedy odwiedza się Sziget w 2024 roku, trudno sobie ten jeden z największych i zdecydowanie najlepszych festiwali w Europie wyobrazić w mniejszej skali. Wydzielony teren na wyspie, liczący ponad 100 hektarów, wygląda jak idealnie skrojony pod masową imprezę, na którą co roku przyjeżdżają do Budapesztu tłumy fanów muzyki z całego świata.

To nie festiwal, to Wyspa Wolności

, bawiło się około 60 tys. Więcej niż połowa z nich to przybysze z zagranicy. Głównie Europy, ale także z innych kontynentów: Ameryki Południowej, Azji czy nawet Australii. Wśród nich silna reprezentacja z Polski, co było widać i w miejscach, gdzie rozbijano namioty (flagi, przykuwające oko napisy), jak i słychać w festiwalowym tłumie. Od granicy z Polską to dystans ledwie 300 km. Z Krakowa do Budapesztu jedzie się samochodem 100 km więcej, w sumie 6 godzin. Z Warszawy samolotem jeszcze szybciej, bo w 1 godzinę 20 minut. A kiedy przekroczy się charakterystyczny dla tej imprezy most na Dunaju, można się poczuć jak w zupełnie innym świecie.