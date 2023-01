Jak trenować kolarstwo zimą? Radzi Anton Palzer

Anton Palzer A champion in ski mountaineering and mountain running, Germany's Anton 'Toni' Palzer has embraced a new challenge as a professional road cyclist.

zaczyna swój trzeci rok kariery kolarskiej w niemieckim, zawodowym zespole kolarskim Bora-Hansgrohe. Gdy sezon dobiega końca, ani on, ani żaden z jego kolegów nie przestaje jeździć na rowerze. Trenują przez całą zimę - 25-30 godzin tygodniowo - przygotowując się do wiosennych wyścigów. Brak motywacji aby wyjść i jeździć kiedy nie ma słońca, czy wtedy gdy warunki zaczynają się zmieniać na bardziej zimowe, nie są przeznaczone tylko nam - zwykłym śmiertelnikom. Zawodowcy przeżywają to samo - nawet jeśli wiedzą, że właśnie za to dostają swoje wynagrodzenie. Anton dzieli się z nami swoimi sposobami, z których mogą skorzystać amatorzy, aby poradzić sobie w nienajlepszych warunkach.