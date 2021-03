Szybka lekcja historii motocrossu!

narodził się w Wielkiej Brytanii na przełomie XIX i XX wieku. Na początku lat 90. XIX wieku w klubach motoryzacyjnych odbywały się czasówki, które przekształciły się w offroadową wersję nazywaną "Scramblami". Pierwszy oficjalny Scrambl odbył się w 1924 roku, najprawdopodobniej przy towarzystwie wełnianych spodni i dużej ilości brytyjskiego błota. Przez dekady sport ewoluował z okrążenia na okrążenie, a motocykle stawały się coraz mocniejsze i skuteczniejsze. Nie ma dowodu, że to Brytyjczycy wynaleźli motocross, ale żeby poznać prawdziwe korzenie współczesnych wyścigów, trzeba przenieść się za wielką wodę do Ameryki. To właśnie tam motocross rozkwitł prawdziwie!

Skok przez Wielką Wodę