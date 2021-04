A pamiętasz jak? Oto historia „Mixtape'u 2005” Szybkiego Szmalu

Wylewniejsi w ostatniej z kwestii okazali się raperzy z Esz Esz. Gdyby nie to, że minęło już przeszło półtorej dekady, niektórzy z nich mogliby pieklić się na samo wspomnienie tzw. szogunowej selekcji zwrotek, zwanej tu i ówdzie także szogunową dyktaturą. Teraz podchodzą do tego ze spokojem i jak jeden mąż przyznają, że ich kolega był obiektywny i usuwał tylko to, co nie trzymało odpowiedniego poziomu, z korzyścią dla całości. Mimo to część MC's pamięta ciągle i swoje, i czyjeś „wykasowafszy”. I tak Procentowi nie weszła zwrotka do kawałka „Chamstwo”, Łysonżiemu do „Stąpam lekko”, a

nie znalazł się na „Nie z tą to z tamtą” z żadnym ze swoich licznych freestyle'ów. Na drugim biegunie znajduje się za to Kali. On najchętniej przesunąłby swoje osiem wersów z „Idziemy po swoje” na odpowiednie miejsce. Czyli pół wersu dalej, tak jak było to nagrane, zanim Szogun poprzesuwał zwrotki w aranżu .