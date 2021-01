Poradnik: Dlaczego bracia Godziek zaczęli morsować zanim to było modne?

Co to jest morsowanie?

Mimo nieprawdopodobnego wzrostu popularności, który obserwujemy w ostatnich latach, lodowe kąpiele wcale nie są nowym wynalazkiem. Pierwsze informacje na temat korzyści płynących z morsowania pochodzą jeszcze z czasów starożytnego Egiptu i antycznej Grecji. Od tysięcy lat, zimna woda stosowana była jako środek terapeutyczny, mający uleczyć najróżniejsze choroby i zregenerować organizm po ciężkim wysiłku. Ekspozycja na zimno była też sposobem na zahartowanie organizmu i przystosowanie go do niesprzyjających, wymagających warunków.

Szymon Godziek: Kąpiel w zimnej wodzie to naprawdę kozacka sprawa. Ja sam zacząłem praktykować to już ponad rok temu, gdy wpadłem na książkę napisaną przez Wima Hoffa. Jego podejście bardzo mi się spodobało i od razu postanowiłem spróbować. Sekret polega na tym, że morsując, trochę "oszukujemy" nasz organizm. Nasz mózg dostaje jasny sygnał, że znaleźliśmy się w skrajnie niebezpiecznej sytuacji i pobudza serce do mocniejszej, bardziej wydajnej pracy. Nawet po wyjściu z wody, organizm działa na wysokich obrotach przez kolejnych kilka godzin! Mięśnie regenerują się po ostrym wysiłku, budujemy odporność i oswajamy się z zimnem.

"Przed użyciem zapoznaj się z ulotką lub..." - czyli jak rozpocząć przygodę z morsowaniem