Rowerowy trip z braćmi Godziek - dlaczego warto polecieć na Maderę?

Jeśli istnieje ranking najbardziej "rowerowych" wysp na świecie, to Madera na pewno znajduje się w jego ścisłej czołówce. Dlaczego? Już wyjaśniamy. To właśnie tutaj nagrano najlepsze sceny do filmów takich jak Deathgrip czy

. Ponieważ widzieliśmy ostatnio, że bilety lotnicze na okres wakacyjny nieco staniały, poprosiliśmy chłopaków o kilka wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie zaplanować wycieczkę. Jeśli też marzy się wam enduro-przygoda w nietypowym stylu, to czytajcie dalej. Wiemy już, jaki rower ze sobą zabrać, które trasy odwiedzić i co robić, gdy po kilku dniach jazdy zdecydujemy się na krótką przerwę od roweru.

Dawid Godziek: Na wyspę zdecydowanie warto zabrać rower enduro. Wtedy można dobrze skorzystać z wszystkich tras, które są tam pobudowane. Dodatkowo, jeśli nie korzystamy z usług lokalsów i nie mamy ogarniętej podwózki to pewnie dobrze byłoby mieć elektryka. Drogi są mega pionowe, przewyższenia bardzo duże, więc pedałowanie pod górę to prawdziwy hardkor. Gdyby nie pomoc lokalnych ziomków, których załatwił Bartek, na pewno tak dużo byśmy nie zwiedzili...

Szymon Godziek: Jeśli chodzi o ulubiony spocik, to zdecydowanie trasa, którą jeździliśmy w ostatni dzień. To w ogóle była super przygoda żeby się tam dostać. Najpierw dojechaliśmy na północną część wyspy, a później z latarkami przebijaliśmy się przez ciasny tunel pod jakąś górą. Później znów trochę pedałowania i kolejny tunel. Musieliśmy jeszcze kawałek przejechać, ale w końcu dotarliśmy na miejsce. Trasa którą jeździliśmy została zbudowana w takim nietypowym leju. Świetne wyprofilowane bandy, świeża sypka ziemia - po prostu sztos!

Dawid Godziek: Moim ulubionym spotem były ulice Madery. Jak kończyły się trasy, to zazwyczaj musieliśmy dojechać jeszcze kilka kilometrów w dół ulicą asfaltową. Mieliśmy super frajdę, jak na tych ciasnych uliczkach między domami lecieliśmy sobie na manualach i po prostu bawiliśmy się na rowerach. Mega się tym zajarałem. Jak kończyła się trasa, to zawsze czekało na nas jeszcze coś mega fajnego!

Jak nie rower to co - dayoff na Maderze

