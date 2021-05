Bikecheck: Nowa freeride'ówka Szymona Godźka

Przed nami pierwszy Fest Series w sezonie! Po roku przerwy od eventów typu big air, najlepsi freeriderzy z całego świata w końcu dostali zielone światło i są już w drodze do Afryki. Na szalony event, który odbędzie się w "ogródku" Sam'a Reynoldsa, wybiera się też polski as przestworzy

Na pierwszą imprezę sezonu "Szaman" przygotował zupełnie nową maszynę. Dzięki chłopakom z Three Bicycle Studio i ekipie Dreamworkers, Szymon został wyposażony w customowy rower, złożony na ramie NS Bikes Fuzz i najlepszych komponentach topowych marek. Rower wygląda jak rakieta i podobno tak właśnie jeździ. Ekipa wrocławskich serwisantów zadbała również o to, by zawieszenie Szymona sprawdziło się na kilkunastometrowych hopach i było gotowe na naprawdę szalone akcje.